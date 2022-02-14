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GÜNDEM / 14 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 14 Şubat 2022

14.02.2022 08:57
GÜNDEM / 14 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasr El Vatan Sarayı'nda, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelere, anlaşmaların imza törenine ve resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasr El Vatan Sarayı'nda, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelere, anlaşmaların imza törenine ve resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde düzenlenecek "Sıtkı Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlığı binası açılış töreni ile Buca metrosu temel atma törenine iştirak edecek.

(İzmir/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt üretimi istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna- Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenecek bölge toplantısının açılışında konuşacak.

(İstanbul/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de bobsleigh, artistik buz pateni, serbest stil kayak ve kayakla atlamada madalya mücadeleleriyle devam edilecek.

(Pekin) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Adana Demirspor- Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor-Göztepe maçlarıyla tamamlanacak.

(Adana/Hatay/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 25. hafta, 3. Grup'ta 22. hafta birer maçla tamamlanacak.

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası Mert Grup Sigorta-Kuzeyboru maçıyla sona erecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 14 Şubat 2022 - Son Dakika


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