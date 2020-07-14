GÜNDEM / 14 Temmuz 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 14 Temmuz 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure, Polonya Büyükelçisi Jakub Kumoch ve Sierra Leone Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba'yı ayrı ayrı kabul edecek, kabine...

6 Nisan 1920

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1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure, Polonya Büyükelçisi Jakub Kumoch ve Sierra Leone Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba'yı ayrı ayrı kabul edecek, kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.30/13.15/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile AB Başkanlığında görüşecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Artvin'in Yusufeli ve Rize'nin Çayeli ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Artvin/Rize) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türkiye ekonomisi FETÖ darbe girişiminin yaralarını hızlı sardı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski:

"Demokrasimize karşı yapılan müdahale girişimi sonrasında gerek hükümetimiz, gerekse Merkez Bankamız başta olmak üzere ekonomiden sorumlu denetleyici ve düzenleyici kurumlarımızın yaptığı girişimler ve aldıkları tedbirlerle piyasalara güven telkin edildi ve finansal piyasamız sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti"

TİM Başkanı İsmail Gülle:

"15 Temmuz'da birlik olan iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ekonomi yönetimine daha etkin katılım başlamış, piyasa ekonomisine dayalı zihinsel, kurumsal ve sektörel boyuttaki dönüşüm başarıyla hayata geçmeye başlamıştır"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"Türk iş dünyası FETÖ'cü hainlerin koruyucusu olan devletlerin sinsi operasyonlarına rağmen, geçen 4 yılda çarklarını güçlü şekilde işletmeyi birinci ödev olarak görmüştür. Bütün sistemini de bunun üzerine kurmuştur"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

"Dün nasıl millet olarak kenetlendiysek, bugün ve yarın da aynı duygu ve irade ile demokrasinin, sandıktan çıkmış millet iradesini yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:

"Hain kalkışmaya karşı verilen örnek mücadeleyi, yanlış bilinenleri, FETÖ eliyle çarpıtılan doğruları, Türkiye içinde 89 şubesinin yanında 95 ülkedeki 225 şube ve temsilcilik yaygınlığını ve gücünü ortaya koyarak tüm dünyaya aktarmak ve kamuoyuna anlatmak için, hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan var gücümüzle çalıştık"

(Eda Topçu/Ergin Garip/İstanbul)

2- Şehit Necmettin öğretmenin acısı ilk günkü gibi taze

Tunceli'de terör örgütü PKK üyelerince 16 Haziran 2017'de kaçırıldıktan sonra katledilen Necmettin Yılmaz'ın ailesi, gurur ve hüznü bir arada yaşıyor

Oğlunu zor şarlar altında büyütüp okutan baba Hamit Yılmaz, acısını kalbinde hissettiği evladının Türk bayrağı ile süslediği kabri başında fırsat buldukça Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ediyor

Baba Yılmaz:

"Necmettin şehit olana kadar bizi evladımızdı, şu anda ve bundan sonra da 83 milyon Türk milletinin evladı. Onlar gereği gibi anıyorlar. Allah razı olsun, Necmettin unutulmuyor"

(Veysel Kara/Gümüşhane)

3- "Sanayinin devlerinde" savunma şirketleri damgası

Türk savunma sanayisi şirketleri, yürüttükleri faaliyetlerin ekonomik sonuçlarıyla "sanayinin en büyükleri" araştırmasına damga vurdu

Savunma sanayisi şirketlerine liderlik eden ASELSAN 11'inci sıraya çıkarken, TUSAŞ 18, BMC Otomotiv 51, ROKETSAN 77'nci basamağa yükseldi

MKEK ve TEI ilk 100'e giren yeni savunma sanayisi şirketleri olurken, zırhlı araç üreticisi Nurol Makina 194 sıra birden tırmandı

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 14 Temmuz 2020 - Son Dakika

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14:47
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