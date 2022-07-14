GÜNDEM / 14 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme ve Çeşme ilçesinde makilik alandaki yangını soğutma çalışmaları takip ediliyor.

(Muğla/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri sürüyor.

Çeyrek final mücadelesinde İtalya-Çin ve Türkiye- Tayland müsabakaları oynanacak.

(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı)

2- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte ile Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde karşılaşacak.

(Kranj/19.00) (Fotoğraflı)

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