GÜNDEM / 14 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 14 Temmuz 2022

14.07.2022 08:57
GÜNDEM / 14 Temmuz 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme ve Çeşme ilçesinde makilik alandaki yangını soğutma çalışmaları takip ediliyor.

(Muğla/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri sürüyor.

Çeyrek final mücadelesinde İtalya-Çin ve Türkiye- Tayland müsabakaları oynanacak.

(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı)

2- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte ile Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde karşılaşacak.

(Kranj/19.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 14 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 14 Temmuz 2022 - Son Dakika
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