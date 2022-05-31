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31.05.2022 10:57
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulus İlk Meclis İlkokulu'nda Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'ni, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde "Hayalimdeki Satranç Resim Sergisi"ni ziyaret edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulus İlk Meclis İlkokulu'nda Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi'ni, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde "Hayalimdeki Satranç Resim Sergisi"ni ziyaret edecek. Somut Olmayan Kültür Miras Müzesi ile Güneş Sanat Galerisi Circle of the Loop Dijital Enstalasyon ziyaretlerinde bulunacak Ersoy, CSO'da "Birlikte Var Olmak ve Kıymetli Hurdalar Sergisi" ziyaretinin ardından El Sistema's Fusion Ensemble konserini izleyecek.

(Ankara/16.00-20.00)???

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Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Resim Sergisi, Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

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