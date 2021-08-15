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GÜNDEM / 15 Ağustos 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 15 Ağustos 2021

15.08.2021 08:57
GÜNDEM / 15 Ağustos 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katılacak. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşecek.

(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret edecek.

(Kastamonu/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'de temaslarda bulunacak.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kastamonu'nun Bozkurt ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasına Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe ve Adana Demirspor- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/Antalya/Adana/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası Tuzlaspor- MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü- Altınordu, Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor- Adanaspor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/Ankara/19.15/İzmir/Bursa/21.45) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, düzensiz göçmen meselesini değerlendirdi:

"Burası Avrupalıların, Amerikalıların hatalarının sonucu göçmen kampı olacak bir yer değil. Türkiye meseleye hiçbir zaman böyle bakmadı. Afgan göçüne de bu şekilde yaklaşmıyor ama hiçbir insani kaygı gütmeksizin, birtakım ülkelerin yaptığı gibi insanları şiddetle denize atan bir yaklaşımla davranması beklenemez"

"Afgan göçü ile Suriyeli sığınmacılar ayrı değerlendirilmeli. İkincisi İran sınırı çok net şekilde korunmalı. Üçüncüsü İran'la bu çerçevede iş birliği yapılmalı. Dördüncüsü Türkiye Afganistan'daki varlığını, Kabil'in korunmasıyla ilgili pozisyonunu bu göç meselesiyle birlikte değerlendirmeli. İçeride de entegre edilecek unsurlar açısından bakıldığında Suriyeli sığınmacılarla ilgili yeni politikalar geliştirmeli. Geri dönüşle ilgili güvenli bölgelerin sadece askeri ve güvenlik açısından değil ticari hayat açısından da güçlendirilmesi gerekir"

"( Altındağ'daki olaylar) Bazı kışkırtmaların, toplumdaki hassasiyetleri önemsemekle beraber, ancak birtakım yabancı servislerin veya bunu provoke etmek isteyenlerin unsurları olabileceğini düşünüyorum. Elbette Suriyelilerin geri dönüşü ve yasa dışı göçün engellenmesiyle ilgili yapılması gereken çok şey var ve bunların önemli bir kısmı da yapılıyor fakat mesele burada değil. Bunu bir seçim kartı olarak görüp tahrik ettiğinizde, kışkırttığınızda ve ekonomik sorunlar yaşayan toplumsal kesimlerin de bir şekilde seferber edilmesiyle ortaya çok üzüleceğimiz sonuçlar çıkabilir"

(Elif Küçük/İstanbul)

2- Türkiye'de 7,4 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen Zorunlu Deprem Sigortası yapmayan konutların oranı yüzde 42'yi buluyor

Marmara, yüzde 69,9 ile en fazla sigorta yaptıran bölge olarak öne çıkarken, Karadeniz'de bu oran yüzde 46,4'e düşüyor

En yüksek sigortalılık oranına sahip illerin başında yüzde 96,3 ile Bolu gelirken, Hakkari yüzde 14,7 ile son sırada yer alıyor

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Pakistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 15 Ağustos 2021 - Son Dakika


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