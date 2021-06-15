GÜNDEM / 15 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, şehir turu yapacak.

(Şuşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Çamlıhemşi, Pazar ve Hemşin ilçe başkanlıklarını ve belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Hemşin'de esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Rize/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KİT Komisyonunda, Türkiye Emlak ve Katılım Bankası AŞ ile Türkiye İhracat ve Kredi Bankası AŞ'nin hesapları incelenecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, 2020 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması ile nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB-ABD Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "60 Yaş Üstü Yaşlıların Yaşlılık Algısı ve Kendi Sorunlarına Bakışı" konulu kamuoyu araştırmasının sonuçlarını, kurumda düzenlenecek basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) gruplarında ilk maçlar, F Grubu'ndaki Macaristan- Portekiz ve Fransa- Almanya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Budapeşte/19.00/Münih/22.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile oynayacakları maça ilişkin Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler karşılaşma öncesi son antrenmanı yapacak.

(Bakü/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belirleneceği play-off final serisinin 4'üncü maçında Semt77 Yalovaspor, Samsunspor'u konuk edecek.

(Yalova/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Borsada ilk çeyrekte en çok sanayi şirketlerinin karı arttı

Borsada işlem gören sanayi şirketlerinin geçen yılın ilk çeyreğinde 639 milyon 106 bin 915 lira olan karı, bu yılın aynı döneminde 14 milyar 130 milyon 227 bin 77 liraya yükseldi

Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 946 milyon 666 bin 24 lira zarar eden hizmet sektörüne dahil şirketler, 2021'in ilk 3 ayında 5 milyar 664 milyon 510 bin 762 lira kara döndü

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- İzmir'de kış ve ilkbahar yağışları barajlara "can suyu" oldu

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar:

"İzmir'de çevrim içi olarak anlık takip ettiğimiz 13 baraj ve gölet var. Bunların şu anda ortalama doluluk oranı yüzde 54. Geçen yıl aynı dönemde doluluk seviyesi yüzde 56'ydı"

"Seviyesi en kötü olan depolamamız ne yazık ki Beydağı Barajı. Onun dışındaki barajlarda doluluk oranı hemen hemen geçen seneki seviyelerde"

(Halil Fidan/İzmir)

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