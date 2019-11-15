GÜNDEM / 15 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Ersin Tatar ile görüşecek.

(Lefkoşa/09.00/15.00/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK ve ÖSYM Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 bütçeleri ve 2018 yılına ait kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Design Week Turkey etkinliği kapsamında Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve kasım ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, ağustos ayı iş gücü istatistikleri ile eylül ayı perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Bogota) (Fotoğraflı)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'daki Haydar Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe irat edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı H Grubu 10. ve son hafta maçı için İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek, ardından Andorra'ya geçecek.

Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı Ulusal Stadyum'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/11.00/Andorra La Vella/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00) (Fotoğraflı)

3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 9. haftaya D, F ve J gruplarında yapılacak 8 maçla devam edilecek. (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası Beşiktaş-VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30/19.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Simgelerin köprüsü" yükseliyor

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları sürüyor

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün ayakları, Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde kule bloklarının üst üste konulmasıyla yükselmeye başladı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz:

"Biz yıllarca köprüyü hep hayal ettik, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şu anda gerçek oluyor. Köprünün temelinin atılmasıyla yoğun çalışmalar başladı. İnşallah 2022'nin 18 Mart'ında hep birlikte köprüden yürüyerek Lapseki'den karşı tarafa geçeceğiz"

(Burak Akay/Çanakkale)

2- Yargıtay, "şirket aracını özel işte kullanmayı" haklı fesih saydı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş ilişkisinde güven temelinin çöktüğü sonucuna vararak çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu

Daire, çalıştığı şirkete ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen çalışanın iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine karar verdi

(Kemal Karadağ/Ankara)

3- Katılım sigortacılığında Türkiye'nin konumu güçlenecek

İSEDAK bünyesinde bulunan çalışma grubuna, İslam ülkelerinde tekafül sektörünün geliştirilmesine dair Türkiye'den bir rapor hazırlandı

Raporda, Türkiye'nin İslami finans alanında üretkenlik konumunu güçlendireceği belirtildi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Dinç:

"Küresel katılım sigortacılığı piyasa büyüklüğü 28 milyar dolar. Türkiye, yüzde 1,5'lik global paya sahip ancak bu değere çok kısa sürede yok denecek seviyelerden geldi"

"Türkiye, yakın zamanda yüzde 5'lik global paya sahip bir oyuncu olacaktır"

(Ergin Garip/İstanbul)

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