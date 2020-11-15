GÜNDEM / 15 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 15 Kasım 2020

15.11.2020 08:59
GÜNDEM / 15 Kasım 2020, System.String[]

37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 81 ilde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yapılacak.

(10.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta koşulacak.

Yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.

(İstanbul/13.10) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- UEFA Uluslar Ligi'nin 5. maç haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar yapılacak, A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup'taki 5. maçında Ülker Stadı'nda Rusya'yı konuk edecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Aliağa Petkimspor- Beşiktaş ve Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Muratpaşa Belediyespor, Kosova ekibi KHF Ferizaj ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. turunda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta- Aydın Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci ve ilk devrenin son haftasında Arhavi Voleybol- Fenerbahçe HDI Sigorta, Solhanspor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Haliliye Belediyespor- Arkas Spor, Sorgun Belediyespor-Altekma, Afyon Belediye Yüntaş- İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta- Halkbank maçları oynanacak.

(Arhavi/13.00/Bingöl/Şanlıurfa/15.00/Yozgat/Afyonkarahisar/Ankara/Bursa/16.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından 2, Erkekler Süper Lig'in 6. haftasından tek maç yapılacak.

9- Futbolda Misli.com 3. Lig'in 1, 2. ve 3. gruplarında 9. hafta maçları oynanacak.

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Valensiya Grand Prix'si koşulacak.

(Valensiya/16.00)

11- Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Yapı denetimli" binalar depreme daha dayanıklı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İzmir depremi sonrası yaptığı incelemeler sonucunda, yapı denetimli binalarda herhangi bir taşıyıcı sistem hasarı tespit edilmediği belirlendi

Yapı Denetim Sistemi kapsamındaki kriterlere göre Türkiye genelinde 2011'den bu yana, inşaat alanı 1,23 milyar metrekareden oluşan 798 bin bina denetlendi, 400 bin binanın denetimi ise devam ediyor

İstanbul'da 155 bin 259, İzmir'de 74 bin 303, Elazığ'da 2 bin 874, Malatya'da ise 2 bin 177 binanın yapı denetimi tamamlandı

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/ Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- Aydın- Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor

İzmir'i Antalya'ya bağlayacak otoyol güzergahının ikinci adımı olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından atılacak

Aydın-Denizli arasındaki seyahat süresi bir saat kısalarak 2 saat 15 dakikadan, 1 saat 15 dakikaya düşecek

Aydın-Denizli Otoyolu, Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak

(Sefa Şengül/ANKARA) ???????

3- Düğün ve kongre turizminde 2021 rezervasyonları başladı

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy:

"Gelecek yıl için ümitliyiz, özellikle nisan, mayıs için teklifler ve talepler alıyoruz, görüşme halinde olduklarımız ve netlik kazandırdıklarımız var. Hindistan ve Rusya pazarlarında hareketlilik var"

"Turizmde çok önemli bir ülke burası, dünyada çok iyi itibarımız var. Çok dinamik ve krizlere bağışıklığı yüksek sektörün içindeyiz. Pandemi sürecini birçok ülkeden daha iyi yönettiğimizi düşünüyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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Güneydoğu Asya, İstanbul, Sigorta, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 15 Kasım 2020 - Son Dakika


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