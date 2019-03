Gündem / 15 Mart 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesinde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenine katılacak, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesinde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenine katılacak, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.



(İstanbul/11.00/Gaziantep/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret edecek.



(TBMM/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek törenine ve Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.



(İstanbul/11.00/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde STK, meslek odaları temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla buluşacak, Tekirdağ Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.



(Yalova/11.00/Tekirdağ/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"na ve "Esenlerin Bereket Kapısı Nar Projesi" tanıtım toplantısına katılacak.



(İstanbul/10.30/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine iştirak edecek.



(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceyhan, Yüreğir ve Seyhan'da vatandaşlara hitap edecek, Yüreğir'de millet bahçesi açılışına katılacak. Bakan Soylu, Odunpazarı'nda vatandaşlara hitap ettikten sonra şehit aileleriyle yemekte bir araya gelecek.



(Adana/11.30-16.00/Eskişehir/19.30/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Selçuk Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde hastane ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.



(Konya/11.00-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Madenci Anıtı Meydanı'nda düzenlenecek açık hava toplantısına katılacak.



(Zonguldak/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, iş adamları, esnaf ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Beyoğlu'nda Cihangir Seçim İrtibat Bürosu'na ziyarette bulunacak, İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak, Avcılar'da Kars-Ardahanlılar Hemşehri Buluşması'na iştirak edecek.



(İstanbul/10.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, belediyeyi, oto sanayi sitesi esnafını ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Genç Kürsü Programı"na ve "Uluslararası Mutfak Günleri"ne katılacak.



(Bolu/12.15-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, STK temsilcileri ve yerel yöneticilerle toplantı yapacak, AK Parti Osmangazi Seçim İrtibat Bürosu'na ziyarette bulunacak, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde halkla buluşma toplantılarına iştirak edecek.



(Bursa/11.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir ve Aksaray'da ziyaret ve temaslarda bulunacak.



(Nevşehir/ 10.00-13.15/Aksaray/15.30-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "22. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni"ne katılacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Teknik Üniversitesinde "Akademisyen ve Öğrencilerle Söyleşi" programına katılacak.



(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.



(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.



(Ankara/14.00)



7- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile ocak ayı perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısına katılacak.



(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan silahlı saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



3- İngiliz parlamentosunun, hükümetin Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini içeren önergesini kabul etmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Londra) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilerle bir araya gelecek, Alanya ve Manavgat ilçelerinde otelcilerle görüşecek, Serik Cumhur İttifakı Seçim Ofisi açılışına katılacak.



(Antalya/09.30-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, esnaf ziyaretinin ardından Samsun 100. Yıl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak, taziye ziyaretinde bulunacak.



(Samsun/16.00/17.00/20.00/21.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)



3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)



4- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta Eskişehirspor-Altınordu müsabakasıyla başlayacak.



(Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)



5- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.



(Nyon/14.00/15.00)



6- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final etabı Malatya'da başlayacak.



Organizasyonun ilk gününde çeyrek final maçlarında Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-Tokat Belediye Plevne, Halkbank-Ziraat Bankası, Arkas Spor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.



(Malatya/12.00/15.00/17.00/19.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- Dünya 6 trilyon dolarlık siber saldırı riskine karşı hazırlanıyor



2015 yılında 3 trilyon dolar olan siber güvenlik suçlarının dünya ekonomisine maliyetinin 2021'de 6 trilyon dolara çıkması bekleniyor



Siber saldırılarla mücadele edebilmek için uluslararası şirketler, finans kuruluşları ve hükümetler seferberlik ilan ederken, siber güvenlik harcamalarının 2021'e kadar her yıl ortalama yüzde 12-15 artış kaydetmesi bekleniyor



Dünyada her 40 saniyede bir şirketin veri bankası fidye yazılımlar tarafından kilitleniyor



Küresel ölçekte koordineli olası bir siber saldırının 85 milyar dolar ile 193 milyar dolar arasında zarara neden olabileceği belirtiliyor



Merkezi Londra'da bulunan siber güvenlik ve bilgi teknoloji şirketi Matta Consulting'in Üst Yöneticisi James Tusini:



"Verileri bir şekilde kötü adamlardan korumamız gerekiyor. Siber saldırıları gerçekleştirenler bu işten büyük para kazanıyor"



"Dünyanın hemen her yerinde para karşılığında bu saldırıları gerçekleştirecek insanlar var"



"Siber saldırıları yapanlar en zayıf halkayı hedefler. Bugün en zayıf halka insan"



(Gökhan Kurtaran/Emre Gürkan Abay/Ata Ufuk Şeker/Londra)



2- Darbeci subay hedef alarak ateş ettiği görüntüleri inkar etti



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarla ilgili davada 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski üsteğmen Ceyhun Özak, otobüsten hedef gözeterek polislere ve vatandas¸ların bulundugˆu bo¨lgeye uzun namlulu silahla ates¸ ettigˆine dair görüntüler bulunmasına rağmen "Canlı ya da cansız hiçbir varlığı hedef almadım" diyerek örgütün inkar stratejisine uydu



Kalkışma sırasında şehit olan 5 kişinin ölümünden sorumlu tutulan darbeci üsteğmen, darbe girişimine iştirak etmediğini, terör saldırı nedeniyle kışladan çıktıklarını iddia ederek hakkındaki tüm suçlamayı, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen darbeci binbaşıya yıktı



Darbeci eski üsteğmenin inkarı içeren ifadeleri, soruşturma ve dava kapsamında alınan tanık ve sanık beyanlarıyla da çürütüldü



Ayrıca darbeci eski üsteğmenin, FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör/sabit kontörlü telefonla arandığı da tespit edildi



(Enes Can/Mustafa Hatipoğlu/İstanbul)



3- Kimliksiz cesetler için "DNA veri tabanı" oluşturuluyor



Emniyet Genel Müdürlüğünce, üzerinden kimlik çıkmayan cesetlerin kimlere ait olduğunun tespiti için DNA veri tabanı oluşturulmaya başlandı



Bu kapsamda, kimliksiz cesetlerin DNA profilleri, emniyet ve jandarma kriminal arşivlerindeki DNA profilleriyle karşılaştırılıyor



İlk olarak adli tıp kurumlarında biyolojik örnekleri alınan 86 kimliği belirsiz cesetten 46'sının DNA profilleri veri tabanına aktarıldı



Cesetlerin kime ait olduğu tespitinin yanı sıra birçok faili meçhul olayın da bu yöntemle aydınlatılması planlanıyor



(Orhan Onur Gemici/Ankara)



