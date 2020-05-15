GÜNDEM / 15 Mayıs 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dijital Şehir Buluşmaları" kapsamında, video konferansla Elazığ İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Planı kapsamındaki Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin opera, bale, orkestra, koro ve topluluklar verileri ile aynı yıla dair İstatistiklerle Gençlik Araştırmasını; nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, video konferans formatında görüşecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılıyor.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüp tarihinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

ÖZEL HABER

1- Zorlu mesainin fedakar savaşçıları: 112 ekipleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan, adeta hayatı durma noktasına getiren Kovid-19 ile mücadelenin en ön safında yer alan 112 acil yardım ekiplerinin zorlu mesaisi kesintisiz sürüyor

Sahada ve hastanelerde fedakarca sürdürülen gayretlerin öncülüğünde pandeminin hızı düşürülürken, diğer afetlerde olduğu gibi Kovid-19 salgınıyla mücadelede de 112 ekipleri önemli rol oynuyor

Anadolu Ajansı ekibi, zorlu mesailerini bir saniye dahi boşluk olmadan sürdüren 112 acil hizmet ekiplerinin bir gününe tanıklık etti

(Hatice Şenses/İstanbul)

2- "Turizmin başkenti"nde otellerde Kovid-19 düzenlemesi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca konaklama tesislerine yönelik yayımlanan "hijyen" genelgesinin ardından Antalya'daki otellerde çalışmalar titizlikle yürütülüyor

Otellerin girişinden lobiye, restorandaki açık büfelerden havuz ve plajdaki şezlong düzenine kadar her alanda sosyal mesafe kuralına göre çalışma yapılıyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Tüm paydaşların ortak hareket ettiği, sağlıklı güvenilir bir ortam yaratıp, misafirlerimize kavuşmak istiyoruz"

Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bardakçı:

"Misafirlerimizin sağlığını düşündüğümüz için her türlü tedbiri aldık. Sabırsızlıkla sezonun açılmasını bekliyoruz"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- Sahte faturayla mücadelede önemli adım

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapacağı analiz ve değerlendirme sonucunda sahte fatura düzenleme ve kullanma riski yüksek mükelleflerin kaydını silecek

Bu kapsamda, mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak vergi incelemesi ve iş yerinde "yoklama" gerçekleştirilecek

Silinen mükellefiyet, bir ay içerisinde teminat verilmesi ile tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla yeniden oluşturulabilecek ve bu mükellefler bir daha kağıt fatura düzenleyemeyecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.