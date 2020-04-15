GÜNDEM / 15 Nisan 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 15 Nisan 2020

18 dakika önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümünün oylamasını ve gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

GÜNDEM / 15 Nisan 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümünün oylamasını ve gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/16.00) (Fotoğraflı)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, piyasaya çıkacak bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL'in tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ


1- NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, video konferans yoluyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüşecek.


(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi, Akçaabat'ta ikindi vakti toprağa verilecek.

(Trabzon/16.09) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Demir yollarında "insansız" taşıma dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"28 Mart'tan itibaren demir yollarımızda yolcu taşıması kısıtlanınca tüm imkanları yük taşımacılığı için seferber ettik. Mümkün hatlardaki demir yollarımızı insan teması olmadan yük taşıması için kullanıyoruz"

"Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında özellikle İran ile yapılan taşımaların büyük bir çoğunluğu demir yoluyla ve insan teması olmadan gerçekleştirilmeye başlandı"

"Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm ürünlerin demir yollarımız üzerinden ülkemize getirilmesini sağlıyoruz"

"Bakü-Tiflis- Kars demir yolu hattında, 5 Mart sonrasında 46 bin 500 ton yük taşındı"


(Arife Yıldız Ünal/Ankara)


2- TMO'dan üreticiye ve tüketiciye güvence

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal:

"Mayıs ayı içinde çiftçimizin beklediği alım müdahale fiyatlarını açıklamak için gayret ediyoruz. Üreticilere, ekmiş oldukları ürünlerle ilgili hak ettikleri değeri sunmuş olacağız. Bundan hiçbir şekilde şüpheleri olmasın"

"Meteorolojik bir problem olmazsa haziranda Türkiye'yi 20 milyon tonluk buğday rekoltesi yani ciddi bir üretim bekliyor. Dolayısıyla zam gelmesi ve fiyatın değişmesi için herhangi bir neden yok"

"Sanayiciler hem piyasada arz kesintisi meydana getirmedi hem de hiçbir üründe, özellikle kuru gıdada en ufak bir fiyat artışı söz konusu olmadı"


(Deniz Çiçek/Ankara)


3- Çay ihracatı yüzde 51 arttı

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 75 ülkeye yapılan çay ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 3 milyon 875 bin 510 dolara ulaştı


Söz konusu dönemde Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya en fazla çay ihraç edilen ilk 3 ülke oldu


(Meltem Yılmaz Karakurum/Trabzon)


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Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:02 Kaynak: AA

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