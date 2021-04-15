GÜNDEM / 15 Nisan 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde toplantı yapacak.

(Ankara/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Vefat eden eski Başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören düzenlenecek. Akbulut'un cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'deki törene ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise cenaze namazına katılacak.

(TBMM/12.00/Ankara/12.54) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış istatistikleri ile şubat ayı ücretli çalışan verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı koşulacak, takımlar 160,3 kilometrelik Kemer-Elmalı (Göğübeli) parkurunda mücadele edecek.

(Antalya/10.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu, Villarreal-Dinamo Zagreb, Roma-Ajax, Slavia Prag-Arsenal ve Manchester United-Granada rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

(Villarreal/Roma/Prag/Manchester/22.00)

3- TFF 1. Lig'in 30. haftası Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Ankaraspor-Altay ve Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla sona erecek.

(Bolu/13.30/Ankara/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

4- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 34. hafta maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen Aliağa Petkimspor-TOFAŞ ve Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçları yapılacak.

(İzmir/17.00/İstanbul/19.15) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinin ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19'la mücadelede haziran sonu hedefi 40 yaş üstündekilerin tamamının aşılanması

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

"(Kovid-19 aşılaması) Yaz sonunda 20 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde gitmesini bekliyoruz"

"1 Ocak'ta tüm vakalar içinde sağlık çalışanlarının payı yüzde 5,3 iken geldiğimiz aşamada bu rakamın yüzde 1,3 olduğunu görüyoruz. Yani tüm vakalar içindeki sağlık çalışanlarının oranında 4 kattan fazla düşme var"

"Sağlık çalışanlarının yaş aralığını düşündüğümüzde, aşı demek ki 20 yaşında da, 40 yaşında da, 60 yaşında da, 80 yaşında da etkili oluyor ve insanları ağır hastalık geçirmekten koruyor"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Turizmciler hazirandan itibaren Rus turistten yoğun talep bekliyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Türkiye, Rus misafirlerimizin adeta ikinci vatanları. Dolayısıyla sezon açılışı Rusya pazarı açısından haziran başına sarkmış olsa da hazirandan başlamak üzere Rusya'dan ülkemize yönelik talebin yüksek olacağını ve sezonun ekim ve kasım aylarını da kapsayacak biçimde sonbahar aylarına uzayacağını öngörüyoruz"

"Ülkemizde özellikle ramazan dönemi için alınacak sıkı önlemler ve sürecin iyi yönetilmesiyle birlikte yaz sezonuna vaka sayıları azalmış olarak gireceğimizi tahmin ediyoruz"

"Turizm sektörü çalışanlarının aşılanma süreci başladı. Aşılanmanın tamamlanmasıyla birlikte hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin sağlığının korunmasını hedefliyoruz. Bunun da turizm sezonuna olumlu biçimde yansımasını bekliyoruz"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Türkiye yılın ilk çeyreğinde 80 ülkeye Antep Fıstığı ihraç etti

Antep fıstığı ihracatı, yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artış göstererek 36 milyon 845 bin dolara yükseldi

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir:

"2021 yılının ilk üç ayındaki ihracat rakamlarının yüksek olması sevindirici, inşallah yıl sonuna kadar bu rekor düzeye ulaşır"

(Eşber Ayaydın/Şanlıurfa)

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