Gündem / 15 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökdere Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökdere Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.



(Bursa/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Litai TBB Konukevi'nde düzenlenecek "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.



(Ankara/09.30/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Erciş Ticaret Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulunacak, AK Parti Seçim İrtibat Ofisi ve Yeni Edremit Fuarı'nın açılışına katılacak, Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek, İpekyolu Kültür Sokak'ta "Gençlerle Söyleşi" etkinliğinde yer alacak, Tuşba Belediyesini ziyaret edecek.



(Van/10.30-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı ilçesinde muhtarlar, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak. Cemal Gürsel Caddesi Seçim Bürosu açılışına katılacak Soylu, MHP Seçim İletişim Merkezi'ni ziyaret edecek. Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda stant ziyareti yapacak Soylu, Kuğulupark-Tunus Caddesi güzergahında düzenlenecek Sevgi Yürüyüşü'ne katılacak, AK Parti ve MHP Teşkilatları İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.



(Ankara/10.30-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ile KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, KBÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretinin ardından 5000 Evler Semt Polikliniği'nin açılışını yapacak, Safranbolu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.



(Karabük/11.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eyüp'te partisinin Fahri Korutürk Caddesi ile Alibeyköy seçim bürolarını ve İBB Lojistik Merkezi'ni ziyaret edecek, Tokatlılar Derneği Buluşması'na katılacak.



(İstanbul/14.00-20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- TBMM Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.



(TBMM/14.30) (Fotoğraflı)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bolu Valiliği ve Belediyesini ziyaret edecek, Metrobüs Tanıtım Töreni ile AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, kentte faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.



Dönmez, Düzce Valiliği ve Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, kentte faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşecek.



(Bolu/10.00-11.45/Düzce/15.30-18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısına katılacak.



(İzmir/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu'na, AK Parti Sur Belediye Başkan adayı Şafak Yöntürk'ün seçim bürosunun açılışına ve Tekstil İhtisas OSB Parsel Tahsisi Sözleşme İmza Töreni'ne katılacak, Valiliğe ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla'nın seçim bürosuna ziyarette bulunacak, vatandaşlarla sohbet edecek.



(Diyarbakır/10.00-20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kılıç Balık Tesisleri'ni, Milas Süt Birliği Tanzim Satış Mağazası'nı, Erdemli Zeytinyağı Tesisi'ni ziyaret edecek, esnafla buluşacak ve sektör toplantısına katılacak.



(Muğla/09.30-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Wyndham Grand Otel'de Türkiye Tahkim Günü programına iştirak edecek.



(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, esnafı ziyaret edecek, Mühendislik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Forumu ile Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nda yer alacak.



(Trabzon/10.00-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



7- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, aralık ayı perakende satış ile ciro endekslerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



8- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.



(Ankara/11.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 55. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak, konferans kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak.



(Münih) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)



GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelecek, Binali Yıldırım Üniversitesi Camisi'nde cuma vakti hutbe irat edecek, Pir-i Sami Kur'an Kursu'nun açılışına katılacak.



(Erzincan/09.00-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- FETÖ davaları



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/11.00)



Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün mali yapılanmasına ilişkin davada aralarında örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 36 sanığın yargılanması sürecek.



(Uşak/15.00)



Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Antakya Gençlik Merkezi ve esnafı ziyaret edecek, Hatay Yeni Stadı, Hatay Yeni Spor Salonu ve İskenderun 5 Temmuz Yeni Stadı inşaatlarında incelemelerde bulunacak.



(Hatay/10.30-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da sona erecek.



FIFA Başkanı Gianni Infantino, zirveye ev sahipliği yapan Shangri-La Bosphorus Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.



(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(Malatya/20.30) (Fotoğraflı)



4- Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Şanlıurfa GAP Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



(Şanlıurfa/19.00) (Fotoğraflı)



5- Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen dört ekibin başantrenörleri ve kaptanları, Ankara Latanya Otel'de düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarıyla buluşacak.



(Ankara/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



6- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, Bosna Hersek'te sürüyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)



ÖZEL HABER



1- "Beyaz kıta" kanunları



3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında "beyaz kıta"ya giden Türk bilim insanları, "Antarktika Antlaşmalar Sistemi"nde belirtilen kurallar ışığında araştırmalarını gerçekleştiriyor



Sistemin parçalarından biri olan Çevre Koruma Protokolü'ne göre, kıta ve çevresindeki canlı yaşamını korumaya yönelik katı kurallar uygulanırken izin olmadan buradan taş bile alınamıyor



Penguenlere 5 metreden fazla yaklaşılmasına izin verilmezken, kürklü foklardan en az 15 metre, deniz fillerinden en az 25 metre uzakta durulması gerekiyor



(Dilara Zengin/Antarktika)



2- Meclisten Pakistan Başbakanı İmran Han'a teşekkür mektubu



-TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu, FETÖ'nün Pakistan'daki okullarının Maarif Vakfına devri ve FETÖ yapılanmasının terör örgütü ilan edilmesi dolayısıyla Pakistan Başbakanı İmran Han'a bir mektup göndererek teşekkür etti



Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin:



"Pakistan'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfına teslim edilmesi ve bu duruşu nedeniyle İmran Han'a, bombalanmış bir Meclisin parlamenterleri olarak şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunmak istedik"



"Pakistan dışında FETÖ'nün birçok ülkede sinsi yapılanması var. Bu o ülkeler için de ciddi bir tehdit kaynağı. Pakistan anayasa mahkemesinin bu kararının, diğer ülkeler için emsal teşkil etmesini diliyoruz"



(Yıldız Aktaş/TBMM)



3- Asırlık baklavanın sırrı "yıldızlarda" saklı



Saray tatlısı baklavayı 2 asırdır üreten Güllü ailesinin 1949'da Karaköy'de açtığı küçük dükkanı baklava fabrikasına çeviren 5. kuşak temsilcisi Nadir Güllü, o yıllardan bu yana çok şeyin değiştiği Karaköy'de "değişmeyen lezzeti" sunmaya devam ediyor



İşine sevgi katanların bir araya gelerek baklava hamurunu yoğurduğu "Karaköy Güllüoğlu"nda, her 10 yılda bir göğsüne bir yıldız takan ustalar arasında yaklaşık 60 yıldır işini şevkle yapanlar da bulunuyor



Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü:



"Bizim meslekte işe ruhunu koymazsan, sevgini katmazsan, ki bu sevgiyi usta da katmazsa, malzemen istediğin kadar güzel olsun, o lezzet ölür"



"Sevgiyle yoğrulmayan hamurdan iyi baklava olmaz. Yemediğinizi yedirmemek gibi sorumluluk sahibi olacaksınız. Sadakat sahibi olacaksınız. Kimsenin yaptığı işte gözünüz olmayacak. Samimi olacaksınız. İşte süreklilik olacak. İşi sürekli güzel yaparsanız marka olursunuz"



(Eda Topcu/İstanbul)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu

Telefon Kazandığını Sandı, Paketten Su Şişesi Çıktı

Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü

Aldatma İddialarıyla Gündeme Gelen Masterchef Somer Sivrioğlu, Eşinin Yanına Dönüyor