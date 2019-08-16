GÜNDEM / 16 Ağustos 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri'ne, Yozgat Çayıralan Bal Festivali'ne katılacak, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belde Belediye Başkanlığını ve Avanos Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri'ne, Yozgat Çayıralan Bal Festivali'ne katılacak, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belde Belediye Başkanlığını ve Avanos Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Nevşehir/11.00/Yozgat/14.00/15.00/Nevşehir/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri'ne katılacak.

(Nevşehir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile son şampiyon Galatasaray, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Denizli/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Giresunspor ile Menemenspor, Giresun Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

(Giresun/20.00) (Fotoğraflı)

3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.

4- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Atina/18.00)

5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/19.00)

ÖZEL HABER

1- Türkiye bayramda yollara düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Kurban Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 3 milyon 709 bin 163 yolcu için 23 bin 657 uçak seferi düzenlendi"

"Otobüs taşımacılığında izin verilen B2 ve D2 belgeli otobüslerle 270 bin 670 sefer yapılarak toplam 4,1 milyon yolcu taşındı"

"Toplamda 6 bin tren seferiyle taşınan yolcu sayısı 3 milyon 750 bin oldu"

"TCDD Taşımacılık AŞ tarafından YHT'lerle 292 sefer, konvansiyonel trenlerle 150 sefer, bölgesel trenlerle 1046 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 2 bin 376 sefer gerçekleştirildi. Söz konusu seferlerle taşınan yolcu sayısı 2,5 milyon oldu"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- "Marmara Depremi sonrası 730 bin bina denetlendi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Ülkemizde 17 Ağustos 1999 acı tecrübesinin ardından geçilen yeni yapı denetim sistemi uygulamasıyla bugüne kadar 1,1 milyar metrekare toplam alana tekabül eden 730 bin bina denetlendi. İnşaatı süren 745 milyon metrekare alana tekabül eden 393 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz"

"Yaklaşık 22 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarında güven içinde oturuyor. Devam eden inşaatların da tamamlanmasıyla bu rakam 35 milyona ulaşacak"

"Kentsel dönüşüm kapsamında 53 farklı ilimizde ilan ettiğimiz 240 riskli alan ve 41 ilimizde yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlediğimiz rezerv yapı alanlarında çalışmalara başladık. Riskli alanlarda yer alan 557 bin bağımsız birime ilave olarak 81 ilde 609 bin konut ve iş yerini riskli yapı statüsünde yeniliyoruz"

"Kentsel dönüşüm konusundaki çalışmalarımızı daha planlı bir şekilde yürütmek, 2023'ün güçlü şehirlerini hep birlikte inşa etmek için 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' hazırladık. Eylülün ilk haftası İstanbul'da düzenleyeceğimiz toplantıyla eylem planını kamuoyuyla paylaşacağız"

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

3- "Süper Kupa Finali 1 milyar liralık reklam değeri oluşturdu"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Bu dev organizasyon ülkemiz ve İstanbul için eşi bulunmaz bir tanıtım fırsatıydı. UEFA Süper Kupa Finali, ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu"

"Final maçının İstanbul turizmine minimum yüzde 10 katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin:

"İngiliz turistlerin yanı sıra Orta Doğulu ziyaretçiler de maça ilgi gösterdi"

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım:

"Özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş esnafı, 3 günlük sürede çok memnun kaldı. Satışlar; restoran, lokanta, bar, kafe gibi işletmelerde yüzde 500 artarken, giyim ve benzeri diğer dükkanlarda ise ikiye katlandı"

(Ergin Garip/İstanbul)

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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