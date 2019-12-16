GÜNDEM / 16 Aralık 2019 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Cenevre'ye hareket edecek.

Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi ve Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa temsilcilerini ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/10.00/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek "Tarihten Esintiler" konserine katılacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

Dışişleri Komisyonu, Türkiye- Libya güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatına ilişkin teklifi ele almak üzere toplanacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile ekim ayı perakende satış ve ciro endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, TİKA'nın Lefkoşa Ofisi'nin açılışına ve "KKTC Turizm Tanıtım Programı"na katılacak, "Varım, Varlığım" isimli gösteriyi izleyecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 15. hafta Trabzonspor-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla sona erecek.

(Trabzon/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur, Türkiye'den Medipol Başakşehir'in de yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 tur eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

(Nyon/14.00/15.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yeni asgari ücret için kritik buluşma

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın üçüncü toplantısını yapacak

Toplantıda, TÜİK temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor

(Özcan Yıldırım/Ankara)

2- İstanbul, Avrupa'nın en hızlı büyüyen "mega şehri" olacak

Blueground'ın uluslararası araştırma şirketi Euromonitor International'ın araştırmasından derlediği verilere göre, İstanbul, 2030 yılına kadar Avrupa'nın en hızlı büyüyen mega şehri olacak

Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz:

"2030'a kadar İstanbul'un nüfusunun yüzde 15-20 civarında artması beklenirken, GSYH artışının yüzde 50-60 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu durum, aslında İstanbul'un önümüzdeki 10 yıllık süreçte altın dönemlerinden birini yaşayabileceğini gösteriyor"

"İstanbul'un bu potansiyeli yabancıların dikkatini çekiyor. Özellikle son aylarda yabancı merkezli şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerini güçlendirmek için adım attıklarını görüyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Tedavi amaçlı başladığı yüzmede 36 kez şampiyon oldu

Dört yıl önce yüzmeye başlayan Elif İldem, madalyalarına yenilerini eklemek için yoğun şekilde çalışıyor

Elif İldem:

"Yüzmeye ilk başladığım zaman rehabilite amaçlı yüzüyordum. Beni gören hocalar iyi yüzdüğümü söylediler. Beni yarışlara katılmam için motive ettiler"

"Önümüzdeki 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na daha disiplinli ve motive şekilde hazırlanıyorum. Hedefim en iyi dereceyi yapıp madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmek"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

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