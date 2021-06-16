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GÜNDEM / 16 Haziran 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 16 Haziran 2021

16.06.2021 08:57
GÜNDEM / 16 Haziran 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap edecek, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı izleyecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap edecek, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı izleyecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çevrim içi gerçekleştirecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.

(Ankara/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

İYİ Partinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

KİT Komisyonu'nda TOKİ Başkanlığı, Vakıf İnşaat ve Restorasyon A.Ş. ile Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesapları incelenecek.

(TBMM/10.30/14.00/14.30/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Mardin- Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Midyat Kuyumcular Çarşısı esnafıyla bir araya gelecek.

(Mardin/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, 2020 yılı sinema, tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Haziran'da düzenlenecek GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden bir araya gelecek.?

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 2. maçlar başlayacak. Türkiye, A Grubu'nda Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

A Grubu'nun diğer maçında İtalya ile İsviçre karşılaşacak; B Grubu'nda ise Finlandiya-Rusya maçı yapılacak.

(Bakü/19.00/Roma/22.00/Saint Petersburg/16.00) (Fotoğraflı)

2- Futbolda 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nin 2'nci eleme turu kuraları çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Konferans Ligi'nde ise Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.30)

ÖZEL HABER

1- TCMB'nin faiz indirimi için haziran ayını pas geçmesi bekleniyor

Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert:

"Mayıs Para Politikası Kurulu toplantısında olduğu gibi erken bir faiz indirim beklentisini bertaraf edecek ifadeler tekrarlanabilir"

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio:

"TCMB, faiz indirimine yaklaştı ancak bunun zamanı haziran ayı olmayacak"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- Türk şirketin geliştirdiği yenilikçi PCR testi, "Antalya Diplomasi Forumu" katılımcılarına yerinde yapılacak

Geçen yıl Antalya'da yüz yüze yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu, bu yıl 18-20 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forumda, katılımcılara yerinde Kovid-19 PCR testi uygulanacak

Bioeksen Kurucusu Canan Zöhre Ketre Kolukırık:

"Diplomasi alanında referans gösterilen, yenilikçi bir diyalog platformu olması hedeflen forumda, Kovid-19 PCR testlerinde de yenilikçi bir Türk teknolojisini katılımcıların hizmetine sunacağız"

"Katılımcıların test edildiği analiz laboratuvarı, yaklaşık 50 metrekarelik bir alana kurulu. Bu kadar küçük bir alanda her 40 dakikada yaklaşık 650 kişi PCR ile test edilebiliyor ve sonucu sisteme yükleniyor"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- Jandarmanın motosikletli trafik ve asayiş timleri Bursa'da yetişiyor

Jandarma Trafik Okul Komutanlığında aldıkları teorik eğitimleri kışladaki parkurlarda uygulamalı olarak pekiştirip beceri kazanan personel, trafik birimleri ile motosikletli trafik ve asayiş timlerinde görevlendiriliyor

Motosiklet güvenli ve ileri sürüş teknikleri, slalom yavaş sürüş, sekiz çizme, dar alanda seri manevra, engelden kaçma gibi başlıklarda verilen eğitimler, AA ekibince görüntülendi

(Uğur Ulu/Bursa)

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Avrupa Futbol Şampiyonası, cumhurbaşkanı, Türkiye, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 16 Haziran 2021 - Son Dakika


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