GÜNDEM / 16 Kasım 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Balat Sahil Cephe Onarımı" ve "Sur Dibi Millet Bahçesi" proje alanları ile Yedikule Zindanları'nda incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/15.00/15.30/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti programına video konferansla katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın- Denizli Otoyolu'nun temel atma törenine iştirak edecek.

(Denizli/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına basına kapalı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Görele Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor maçı yapılacak.

(Giresun/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 sadece göz kızarıklığıyla da sinyal verebilir

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Arıcı:

"Kovid-19 hastalığı, temel belirtilerinden ateş, kuru öksürük, halsizlik başlamadan önce, soğuk algınlığı gibi vücutta hafif bir kırıklık hissedilerek, ateş ve kuru öksürük olmadan, göz kızarıklığıyla da başlayabilir"

"Göz kızarıklığı yaşayanların ne kadarında Kovid-19 hastalığı vardır diye bakacak olursak, bu çok nadir. Kızarıklığın birçok nedeni var. Kızarıklık bir gün sürerse o zaman muayeneye gelmesi, Kovid-19 ön polikliniğine başvurması ve mümkünse PCR ya da antikor testinin yapılması lazım"

"Kovid-19 yüzde 32'lere kadar göz tutulumuyla başlayabiliyor. Hastalık aktif semptom yapmadan, bu aşamada bulaştırıcılık olabilir. Yüzde 24'lere kadar gözyaşında pozitif olduğunu görüyoruz"

(Elif Küçük/İstanbul)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 3 yerine 5 maske takarsınız"

Kovid-19 yenen HRÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Ulaş Barut:

"Yoğun bakımdaki hastaları görseniz 3 maske yerine 5 maske takarsınız çünkü orada insanlar nefes alamıyor, insanlar ölümle yüz yüze geliyor"

"Bu hastalık sadece yaşı kriter olarak almıyor, bu virüs bireysel olarak etkiliyor. Allah bu hastalığı düşmanıma dahi vermesin. Yoğun bakımdan çıkıp servise geldiğimde kendimi yeni doğmuş gibi hissettim"

(Yasin Dikme/Şanlıurfa)

3- ABD'nin Çin'e karşı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikasında bir değişiklik beklenmiyor

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimleri Joe Biden'ın kazanmasının ardından ülkenin Çin ile ekonomik ilişkilerinin ne yönde evrileceği ve ticaret müzakerelerinde atılacak ilk adımlar merak konusu oldu

Oxford Economics Asya Ekonomileri Başkanı Louis Kuijs:

"Bir Biden hükümeti, Çin'e karşı daha öngörülebilir ve daha az agresif bir ABD politikası anlamına geliyor. Buna karşın seçim kampanyasındaki sert retorik ve ABD'nin siyasi yelpazesinde Çin'e yönelik sert duruşa verilen geniş destek göz önüne alındığında, özellikle ekonomik konularda ABD'nin genel duruşunun pek yumuşayabileceğini düşünmüyoruz"

"Gelecek yıl için ABD'de önemli bir mali politika gevşemesi beklenmezken, bu da büyüme beklentilerimizin aynı kalmasını beraberinde getiriyor"

"Biden yönetimindeki ABD dış politikasının daha çok taraflı olmasını bekliyoruz. Bu da gelişmiş ülkeler arasında Çin'e karşı ortak bir cephenin ortaya çıkma olasılığını artırabilir"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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