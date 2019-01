Gündem / 16 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i resmi törenle karşılayacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i resmi törenle karşılayacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek, Kitaroviç onuruna resmi yemek verecek.



(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma ve Burkina Faso Büyükelçisi Brahima Sere'yi ayrı ayrı kabul edecek.



(TBMM/11.00/12.00/13.10/16.30/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek.



(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sheraton Ankara Hotel'de Türkiye İnşaat İşveren Sendikası tarafından düzenlenecek "İnşaat Sektörü ve İstihdam" konulu toplantıya katılacak.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği protokolü imza törenine katılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından Kızılcahamam'da düzenlenecek, "Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TBMM Genel Kurulu'nda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)



EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında iş birliği protokolü imzalanacak.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.



(Ankara/10.00/14.30)



3- TÜİK, Aralık 2018'e ilişkin konut satış istatistiklerini duyuracak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Yunanistan parlamentosunda, koalisyon ortağının hükümetten ayrılmasının ardından Başbakan Aleksis Çipras'ın talep ettiği güvenoyu oylaması yapılacak.



(Atina) (Fotoğraflı)



2- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.



(Cotabota/Ankara)



3- İngiltere'nin AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.



(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington)? (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO genelkurmay başkanları toplantısına katılacak.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Karabük, Malatya ve Adana'da FETÖ/PDY yapılanmalarına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edilecek.



(Karabük/Malatya/Adana/10.00)



SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçları sürüyor. Kupanın ikinci gününde Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Medipol Başakşehir-Hatayspor, Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok karşı karşıya gelecek.



(Malatya/16.30/İstanbul/18.30/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında A Grubu'nda Banvit, Rusya temsilcisi Nizhny ile deplasmanda karşılaşacak.



(Novgorod/19.00)



3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 9. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)



4- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda Halkbank, Rusya temsilcisi Zenit Kazan'ı TVF Başkent Voleybol Salonu'nda konuk edecek.



(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Maliye Piyango, Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak.



(Lizbon/23.00)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları, VakıfBank-Beşiktaş, Fenerbahçe Opet-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor, Halkbank-Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/14.00/17.00/19.00/Bursa/17.30/Aydın/18.00/Ankara/19.30) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- Bakan Selçuk'tan ailelere "tatilde ödev baskısı yapmayın" uyarısı



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:



"Ebeveynlerin çocuklarına ara tatilde ders çalışmaları konusunda baskı yapmamasını bekliyoruz. Eğer anne-babalar, ara tatilde çocuklarına ödev yapmaları ya da ders çalışmaları için baskı kurarlarsa bilin ki yeni dönem başladığında çocuğun huzursuzluğu artacak ve verimi düşecektir"



"Aşırı bir baskıyla 'şunları oku' ya da 'şunları okuma' biçiminde yaklaşmak uygun değil. Çocuğun merakını yeşertecek alanlarda, ilgisinin ve yeteneğinin buluştuğu konularda okumasında fayda var"



"Başarılı ya da başarısızlık sadece karnedeki notlarla açıklanamaz. Bundan ziyade çocuğun arkadaşlık ilişkilerindeki, problem çözmedeki, sosyal, duygusal alandaki başarısı, öğrenmeden haz duyup duymadığı, yeni bir şey öğrendiğinde zevk alıp almadığı gibi konularla da ilgili. Başarı aslında bütün bunların toplamından oluşuyor"



"Ara tatilde çocuğun sabrını, azmini ve dirayetini geliştirici doğa etkinlikleri, sosyal faaliyetler, fiziksel bazı aktiviteler yapılabilir"



(Burcu Çalık-Selma Kasap/Ankara)



2- Kocaeli'de banttan inen 100 araçtan 87'si ihraç edildi



Kentte kurulu Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun tesislerinde geçen yıl 613 bin 718 araç üretim bandından indirildi



Hafif ticari araçlarda Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü olan kentte, bu dönemde üretilen her 100 araçtan 87'sinin varış noktası yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti



Türkiye'den ihraç edilen her 100 araçtan 40'ı Kocaeli'deki fabrikalardan çıktı



Kocaeli'deki iki ayrı fabrikada Transit, Custom ve Courier modellerinin üretimini yapan Ford Otosan, bu dönemde hem üretim hem de ihracat kategorisinde ilk sırada yer aldı



(Şahin Oktay/Kocaeli)



3- Rohingyaların yaşadıkları acı ilk günkü gibi



Myanmar'da ordu ve Budist grupların katliamlarından kaçan, günler ve haftalar süren yürüyüşün ardından birçoğu Naf Nehri'ni yüzerek geçen Arakanlı Müslümanlar, yaşadıkları dehşet verici günleri unutamıyor



Katliamlar sırasında anne, baba, kardeş, eş ya da çocuğunu kaybeden Rohingyalar, iz bırakan acılarına rağmen huzurlu günlerin hayalini kuruyor



Anne ve babası Myanmarlı askerler tarafından öldürülen Zafer İslam:



"Myanmarlı askerler evden çıkarken anne ve babamı silahla vurarak öldürdü. Biz kaçmak zorunda kaldık. Buraya kız kardeşim, eşim ve 3 çocuğumla birlikte geldim. O günleri unutmam mümkün değil, halen izlerini taşıyorum"



(Kaan Bozdoğan/Cox's Bazar)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Marcao'yu Galatasaray'a Satan Chaves, Erdem Şen'i Transfer Etti

Cübbeli Ahmet Hoca, Cemil Kılıç'ın Görevden Alınmasını Tebrikle Karşıladığını Söyledi

Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak