GÜNDEM / 16 Ocak 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/13.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası Altay- Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor- Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor- Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.30/Giresun/16.00/Hatay/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasına Tuzlaspor- Altınordu, Ankara Keçiörengücü- Eyüpspor, Balıkesirspor-Yılport Samsunspor ve Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Ankara/13.30/Balıkesir/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplarda 20. hafta maçları, TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 18'inci, 2. Grup'ta 20. hafta maçları tamamlanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 6. hafta maçları yapılacak.

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında Yunanistan'ı konuk edecek.

(Aksaray/14.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımına konuk olacak.

(Telde/14.00)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Semt77 Yalovaspor, Aliağa Petkimspor- Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes- Beşiktaş Icrypex maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/Gaziantep/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Antalya 07 Basketbol- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor maçları yapılacak.

(Antalya/15.00/Kocaeli/17.30) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasına Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Bolu Belediyespor-Karayolları ve Sarıyer Belediyespor- Yeşilyurt maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/15.00/Bolu/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/15.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

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