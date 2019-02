Gündem / 16 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'ndaki Edirne Mitingi ile Kayışdağı Caddesi'ndeki Ataşehir İlçe Mitingi'nde halka hitap edecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'ndaki Edirne Mitingi ile Kayışdağı Caddesi'ndeki Ataşehir İlçe Mitingi'nde halka hitap edecek.



(Edirne/13.00/İstanbul/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Sincan Pınarbaşı Mahallesi seçim bürosunun açılışına katılacak.



(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluşacak, millet bahçesi alanı ile TOKİ konutlarında inceleme yapacak, Mir Kalesi'ni ve üniversite yerleşkesini ziyaret edecek.



(Hakkari/10.00-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kurulu'na ve Etimesgut'ta AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak, STK ve parti temsilcileriyle buluşacak, seçim irtibat bürosu açılışları gerçekleştirecek. Esnaf ziyareti yapacak Soylu, MHP ilçe teşkilatını ziyaret edecek, gençlerle buluşacak, Çankırılılar Derneğinin gecesine iştirak edecek.



(Ankara/10.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Valiliği, Özel Manisa OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına iştirak edecek.



(Manisa/10.00-15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, yeni devlet hastanesinde incelemede bulunacak.



(Ağrı/10.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Esenyurtlu Ev Hanımları Buluşması"na katılacak, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek, "Esenyurt Gençlik Kolları Söyleşi Programı"na iştirak edecek.



(İstanbul/14.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılış törenine katılacak, kentte faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek.



Dönmez, Kocaeli'de köprülü kavşak tanıtım programına katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı meclis üyeleriyle sektör toplantısı gerçekleştirecek, kentte faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşecek.



(Sakarya/09.30-13.00/Kocaeli/15.15-19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "AB Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı"na ve AK Parti teşkilatının "Gönüller Buluşması Toplantısı"na katılacak.



(Aydın/11.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya gelecek gelecek, Trabzonspor Kulübü ile esnafı ziyaret edecek.



(Trabzon/10.00-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Nijerya'da devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.



(Abuja)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.?



(Caracas) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)



GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.



(Erzincan/12.45) (Fotoğraflı)



KÜLTÜR SANAT



1- 69. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) ödüller sahiplerini bulacak.



(Berlin) (Fotoğraflı - Görüntülü)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis Valiliği, Seçim Koordinasyon Merkezi ve esnafı ziyaret edecek, Kent Orman Evleri temel atma ve Kilis Belediyesi bisiklet dağıtım törenlerine katılacak, Kilis Belediyesi Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi ile Bakanlık Spor Kompleksi'nde incelemede bulunacak.



Kasapoğlu, Gaziantep'te okul kulüplerine spor malzemesi dağıtım törenine katılacak, Gaziantep ASKF'yi ve Bossan Halı Fabrikası'nı gezecek, Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.



(Kilis/09.30-13.00/Gaziantep/15.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftaya Akhisarspor-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Çaykur Rizespor, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.



(Manisa/13.30/Bursa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



3- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta Hatayspor-Adana Demirspor, Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok, Altay-Boluspor karşılaşmalarıyla sürüyor.



(Hatay/İstanbul/13.30/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)



4- Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Ankara Spor Salonu'nda Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom karşı karşıya gelecek.



(Ankara/16.00/19.00) (Fotoğraflı)



5- Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak.



(İstanbul/13.40) (Fotoğraflı)



6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Galatasaray, OGM Ormanspor-Kırçiçeği Bodrum, Bellona Kayseri Basketbol-Canik Belediyespor, İzmit Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.



(Adana/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)



7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arkas Spor-İnegöl Belediyespor, Arhavi Belediyespor-Fenerbahçe müsabakaları oynanacak.



(İstanbul/Ankara/14.00/İzmir/16.00/Artvin/17.00) (Fotoğraflı)



8- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftası tek, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası ise 4 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)



9- TFF 2. Lig'de 22. hafta 6, TFF 3. Lig'de ise 22. hafta 4 karşılaşmayla başlayacak.



ÖZEL HABER



1- Yargıtaydan "Devrim" kararı



Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", Yargıtay kararıyla Türk tarihi ve kültürü için önemli ve topluma mal olmuş bir değer olarak kabul edildi



Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Devrim" adının, kamuyu ilgilendiren tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş markalar kapsamında olduğuna ve bu ismin başka markada kullanılamayacağına hükmetti



(Aylin Sırıklı Dal-Kemal Karadağ/Ankara)



2- ÖSYM'den sınava girecek adaylara "nöbetçi nüfus müdürlüğü" müjdesi



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:



"Sınavdan önce veya sınav günü kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına bugüne dek sadece YKS ve KPSS sınavlarında uygulanan nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması, 2019 yılında tüm basılı sınavları kapsayacak şekilde genişletildi"



"Açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin bilgileri her sınav için ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak"



"2018'de ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan 46 sınav 59 oturumda yapılmış, bu sınavlarda 188 test uygulanmıştır. Bu testlerde toplam 9 bin 21 soru kullanılmış, 2018 yılında soruların hazırlanması sürecinde 2 bin 90 soru yazarı görev almış ve bin 588 akademisyen soruları denetlemiştir"



(Burcu Çalık/Ankara)



3- Dar gelirli kadınların girişimci çocuklarına "fongogo" desteği



Dar gelirli girişimci kadınların, iş fikri olan çocuklarının hayallerini gerçekleştirebilmeleri için bir tür modern imece olarak da nitelendirilen kitlesel fonlama sitesi "fongogo"da kampanya başlatıldı



TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül:



"Türkiye'de istihdamın ve üretimin artmasının en önemli yolu girişimciliktir. Dolayısıyla gençler 'Kimseden iş istemiyorum, işveren olmak istiyorum' şeklinde istekte ve arayışın içerisinde olmalıdır"



"Türkiye'de yoksulluğun azaltılması ile ilgili bir paradigma değişikliğine gidilmesi çok önemli"



(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Amacımız 2 Kere 2'yi 4 Değil, 5 Ettirmektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzim Kuyruğu Eleştirisine Yanıt: Yokluk Değil, Varlık Kuyruğu

ABD Başkanı Trump, Türkiye Büyükelçiliği İçin Adayını Açıkladı

Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: Geri Adım Atmayacağız, Temmuz'da Teslim Edilecek