GÜNDEM / 16 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine iştirak edecek. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Rıfat Sait ve beraberindeki dernek başkanları ile kanaat önderlerini kabul edecek.

(TBMM/16.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenecek toplantıya başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

(Brüksel)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna- Rusya sınırındaki gerilim ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara)(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de devam edilecek.

Milli sporculardan Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun kayaklı koşu kadınlar takım sprintte mücadele edecek.

(Pekin/10.15)(Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçlarına devam edilecek.

Salzburg- Bayern Münih ve Inter- Liverpool karşılaşmaları yapılacak.

(Salzburg/Milano/23.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasına Ankara Keçiörengücü- Balıkesirspor, İstanbulspor- Beypiliç Boluspor, Nasadoge Menemenspor- MKE Ankaragücü ve Altaş Denizlispor- Altınordu maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.30/İstanbul/17.00/İzmir/Denizli/20.00)(Fotoğraflı)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçında perşembe Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk edecek Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu, Ülker Stadı'ndaki basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım maç öncesi son çalışmasını tesislerinde yapacak.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Ülker Stadı'ndaki toplantıda Fenerbahçe maçına ilişkin soruları cevaplayacak, Çek ekip son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00/17.00/17.30/18.00)(Fotoğraflı)

5- Basketbol Bitci Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka ve Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00/20.30)(Fotoğraflı)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftadan ertelenen Semt Yalovaspor- Frutti Extra Bursaspor maçı yapılacak.

(Yalova/19.00)(Fotoğraflı)(Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın Flammes Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Mersin/18.00)(Fotoğraflı)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftadan ertelenen Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport ve 12. haftadan ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/Bursa/16.00)(Fotoğraflı)

9- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin deplasman mücadelelerinde B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Ziraat Bankkart, Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla, E Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/19.00/Perugia/22.30)(Fotoğraflı)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta PTT ile Kuzeyboru karşılaşacak.

(Ankara/16.00)(Fotoğraflı)

11- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor maçı yapılacak.

(Kastamonu/17.00)(Fotoğraflı)

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