GÜNDEM / 16 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Anemon Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

(Trabzon/09.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mekanik Otopark İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Havza Bekdiğin Organize Sanayi Bölgesi sahasında incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaretinin ardından, 10 Adet Ultra Hızlı Şarj Özellikli Otobüs ve Şarj Sistemi Projesi Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/10.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Rize) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa katılacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek. Ersoy, Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Tatjana Matic ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Belgrad) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Johannesburg)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcuların Japonya'ya uğurlanma törenine katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı sabah ve akşam antrenmanlarıyla devam edecek. Akşam idman öncesi bir oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak, çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

(İstanbul/10.30/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabı Mourenx - Libourne (207 kilometre) arasında koşulacak.

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turu mücadelesi yapılacak.

(Northamptonshire/20.00)

ÖZEL HABER

1- Bakan Karaismailoğlu'ndan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacaklara uyarı:

"Ulaştırma ve altyapı yatırımları sayesinde Türkiye'ye yıllar önce konuştuğumuz 'trafik canavarı, trafik kazaları' haberlerini unutturduk. Bütün bunlar akıllı otoyollar ve bölünmüş yollar sayesinde oldu. Ama yine de vatandaşlarımız seyahatlerinde kesinlikle uykusuz, yorgun, alkollü araç kullanmamalı"

"Kara yollarında zorunlu olarak yürüttüğümüz bakım onarım çalışmalarımızı Kurban Bayramı süresince askıya aldık. Yollarımızın tamamını açık tutmaya çalışıyoruz, bu anlamda yollarda bir rahatlama sağlayacağız"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Türkiye genelinde ilk altı ayda 1 milyon 262 bin 848 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Bu satış işlemlerinden 535 bin 445'ini konut, 226 bin 901'ini arsa, 350 bin 78'ini tarla, 57 bin 208'ini iş yeri, geriye kalan bölümnünü diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- "Filenin Sultanları" olimpiyatlarda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor:

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar:

-"İlk 4'ün içinde olmak bile büyük bir başarı. Altın olacak gibi bir şey söylersem kendimizi kandırmış oluruz. İlk 4'e kalırsak, madalya için mücadele edeceğiz"

Hande Baladın:

-"Hayalimiz kürsüye çıkarak Türkiye'yi gururlandırmak. Umarım bu mucizeyi herkese yaşatıp çok farklı bir gururla ülkemize dönebiliriz"

Zehra Güneş:

-"Madalya kazanmak en büyük hayalimiz. Gruptan çıkıp, pes etmezsek güzel sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum"

Tuğba Şenoğlu:

"Orada en iyi şekilde elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Madalyayla eve dönmek istiyoruz"

(Hilmi Sever/Emre Doğan/İstanbul)

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