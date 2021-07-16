Üye Girişi
GÜNDEM / 16 Temmuz 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 16 Temmuz 2021

16 Temmuz 2021 Cuma 08:57
GÜNDEM / 16 Temmuz 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karşıyaka Mezarlığı Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Anemon Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

(Trabzon/09.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mekanik Otopark İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Havza Bekdiğin Organize Sanayi Bölgesi sahasında incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaretinin ardından, 10 Adet Ultra Hızlı Şarj Özellikli Otobüs ve Şarj Sistemi Projesi Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/10.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Rize) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa katılacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek. Ersoy, Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Tatjana Matic ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Belgrad) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Johannesburg)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcuların Japonya'ya uğurlanma törenine katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı sabah ve akşam antrenmanlarıyla devam edecek. Akşam idman öncesi bir oyuncu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak, çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

(İstanbul/10.30/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabı Mourenx - Libourne (207 kilometre) arasında koşulacak.

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turu mücadelesi yapılacak.

(Northamptonshire/20.00)

ÖZEL HABER

1- Bakan Karaismailoğlu'ndan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacaklara uyarı:

"Ulaştırma ve altyapı yatırımları sayesinde Türkiye'ye yıllar önce konuştuğumuz 'trafik canavarı, trafik kazaları' haberlerini unutturduk. Bütün bunlar akıllı otoyollar ve bölünmüş yollar sayesinde oldu. Ama yine de vatandaşlarımız seyahatlerinde kesinlikle uykusuz, yorgun, alkollü araç kullanmamalı"

"Kara yollarında zorunlu olarak yürüttüğümüz bakım onarım çalışmalarımızı Kurban Bayramı süresince askıya aldık. Yollarımızın tamamını açık tutmaya çalışıyoruz, bu anlamda yollarda bir rahatlama sağlayacağız"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Türkiye genelinde ilk altı ayda 1 milyon 262 bin 848 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Bu satış işlemlerinden 535 bin 445'ini konut, 226 bin 901'ini arsa, 350 bin 78'ini tarla, 57 bin 208'ini iş yeri, geriye kalan bölümnünü diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

3- "Filenin Sultanları" olimpiyatlarda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor:

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar:

-"İlk 4'ün içinde olmak bile büyük bir başarı. Altın olacak gibi bir şey söylersem kendimizi kandırmış oluruz. İlk 4'e kalırsak, madalya için mücadele edeceğiz"

Hande Baladın:

-"Hayalimiz kürsüye çıkarak Türkiye'yi gururlandırmak. Umarım bu mucizeyi herkese yaşatıp çok farklı bir gururla ülkemize dönebiliriz"

Zehra Güneş:

-"Madalya kazanmak en büyük hayalimiz. Gruptan çıkıp, pes etmezsek güzel sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum"

Tuğba Şenoğlu:

"Orada en iyi şekilde elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Madalyayla eve dönmek istiyoruz"

(Hilmi Sever/Emre Doğan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Milli Savunma Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mezuniyet Töreni, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 16 Temmuz 2021 - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 08:46 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi Bakan Pakdemirli'den Mersin'deki yangınla ilgili iç rahatlatan sözler: Biraz daha kolayladık 04:44 Bakan Pakdemirli'den Mersin'deki yangınla ilgili iç rahatlatan sözler: Biraz daha kolayladık Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı 00:11 Ünlü sunucu Serap Paköz, Fransız askısından sonraki yeni imajını paylaştı
Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, 22:33 Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti 22:23 Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı 18:39 Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı
18:08 "Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu 17:58 Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu

Son Dakika Haberleri
18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı
18:44 Görevlinin parmağını ısırarak kopartan kadınlar konuştu: Telefon numaramızı vermeyince saldırdılar
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi F-16'larla hedef alınan Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
18:23 Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı
18:22 Kenya'da 'Vampir' seri katil gündem oldu! Çocukları acımadan öldürüp, kanlarını emdi
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
İğneyle madde enjekte ettiği 16 yaşındaki kızın özel görüntülerini çekti! Şantaj amacıyla kullanıp cinsel ilişkiye zorladı İğneyle madde enjekte ettiği 16 yaşındaki kızın özel görüntülerini çekti! Şantaj amacıyla kullanıp cinsel ilişkiye zorladı         
08:50
Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin         
08:28
Bakan Soylu, terörle mücadele operasyonlarını 3 kelime ile özetledi: Boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz Bakan Soylu, terörle mücadele operasyonlarını 3 kelime ile özetledi: Boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz         
01:45
"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü         
23:01
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu         
22:28
Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat Sağlık Bakanlığı haftalık korona tablosunu açıkladı! 1 haftada 34 bin 933 vaka, 326 vefat         
21:41
Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yeni gelen rektör mezunlara getirilen giriş yasağını kaldırdı         
18:23
Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
18:00
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 09:09:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 16 Temmuz 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement