GÜNDEM / 17 Aralık 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi resmi törenle karşılayacak.

Kazımi ile baş başa ve heyetler arası yapılacak görüşmeler ile anlaşma imza töreninin ardından Erdoğan, ortak basın toplantısına iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.00/14.15/15.15/16.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamındaki "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programına katılacak.

(Konya/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Camisi'nde dua programına katılacak.

(Ankara/19.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. eleme turu; Gençlerbirliği-Tuzla spor, İttifak Holding Konyaspor-Altınordu, Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor, Demir Grup Sivasspor-Giresunspor, Medipol Başakşehir-Turgutluspor ve Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Konya/13.00/Antalya/15.00/Sivas/17.00/İstanbul/18.45/21.00) (Fotoğraflı)

2- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda serbest stilde müsabakalara devam edilecek.

(Belgrad/13.00-23.00)

3- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyükler kategorisinde elemelerle başlayacak.

(Mersin/14.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile telefon üreticisi "Vivo" arasında TFF'nin Riva'daki tesislerinde sponsorluk sözleşmesi imzalanacak.

Çevrim içi düzenlenecek törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcuların yanı sıra Çinli firmanın yetkilileri katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Markalar ve spor dünyasından isimlerin çeşitli oturumlarda bir araya geleceği çevrim içi düzenlenecek "Brand & Sport Summit" etkinliği başlayacak.

(İstanbul/10.00-17.35) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Kaunas/21.00) (Fotoğraflı)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Sopron/16.30)

8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın tek maçlık çeyrek final turunda Sistem9 Yeşilyurt, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın tek maçlık çeyrek final turunda Türk Hava Yolları, Fransa'nın Vandoeuvre Nancy takımıyla İspanya'da karşı karşıya gelecek.

(Las Palmas/20.00)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Karayolları-Eczacıbaşı VitrA, PTT-Sarıyer Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı)

11- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- OHAL Komisyonu, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasında yer alan eski emniyet müdürlerinin başvurularını reddetti

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, FETÖ sanıkları eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yakub Saygılı ile Yurt Atayün'ün, başvurularını kabul etmedi

Komisyon kararındaki bilgilere ve yargılamalarda elde edilenlere göre, Yılmazer, Saygılı ve Atayün, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandı

Yılmazer, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine kumpas soruşturmalarını kurguladı ve yönlendirdi, Atayün ise örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlığı en üst seviyede olanlar arasında yer aldı

17 Aralık kumpası davasında ve 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Saygılı, örgüt talimatıyla devletin üst düzey yöneticilerini dinledi, toplantıları takip etti, ulaştığı bilgileri örgüte aktardı

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Dünyadaki göçmen nüfusu 50 yılda 3 katından fazla artış gösterdi

Dünya genelinde 1970'te 84 milyon olan göçmen sayısı, 2019'da 272 milyona ulaştı

İnsanların büyük çoğunluğu sınır ötesi göç etmemekle birlikte, ülke içerisinde göç edenlerin sayısı çok daha yüksek seyrediyor

Hindistan, 17,5 milyon ile en çok göç veren ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor

Göçmen nüfustan en çok gelir elde eden ülkelerin başında Hindistan, Çin ve Meksika geliyor

(Muhammet Tarhan/Ankara)

,3-Terör örgütü El Kaide üyesi Fransa uyruklu terörist C.G, emniyetteki ifadesinde itiraflarda bulundu:

"Dahil olduğum grupta herkes Fransa vatandaşıydı. Bu grup El Kaide adına faaliyet yürütüyordu. Grup erkek olarak 100 kişilikti ve hepsi silahlıydı. Silahı olan bazı kadınlar da vardı. Herkes kod adı kullanıyordu. Ben bu grupta bulunduğum süre zarfında 15 bin Suriye lirası aylık maaş alıyordum"

"Kısa bir süre silahlı eğitim aldım. Daha sonra beni Harim'de bulunan Türkiye sınırına nöbete gönderdiler. Nöbette yaklaşık 8 kişi kalıyorduk. Harim'de çadırda veya evlerde kalıyorduk. Nöbetteki amaç Beşşar Esed'in askerlerinin, bulunduğumuz sınıra geçmelerini önlemekti"

(Lale Köklü/Hatay)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.