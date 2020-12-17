GÜNDEM / 17 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 17 Aralık 2020

17.12.2020 08:59
GÜNDEM / 17 Aralık 2020, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi resmi törenle karşılayacak.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi resmi törenle karşılayacak.

Kazımi ile baş başa ve heyetler arası yapılacak görüşmeler ile anlaşma imza töreninin ardından Erdoğan, ortak basın toplantısına iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.00/14.15/15.15/16.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamındaki "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programına katılacak.

(Konya/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Camisi'nde dua programına katılacak.

(Ankara/19.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. eleme turu; Gençlerbirliği-Tuzla spor, İttifak Holding Konyaspor-Altınordu, Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor, Demir Grup Sivasspor-Giresunspor, Medipol Başakşehir-Turgutluspor ve Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Konya/13.00/Antalya/15.00/Sivas/17.00/İstanbul/18.45/21.00) (Fotoğraflı)

2- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda serbest stilde müsabakalara devam edilecek.

(Belgrad/13.00-23.00)

3- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyükler kategorisinde elemelerle başlayacak.

(Mersin/14.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile telefon üreticisi "Vivo" arasında TFF'nin Riva'daki tesislerinde sponsorluk sözleşmesi imzalanacak.

Çevrim içi düzenlenecek törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcuların yanı sıra Çinli firmanın yetkilileri katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Markalar ve spor dünyasından isimlerin çeşitli oturumlarda bir araya geleceği çevrim içi düzenlenecek "Brand & Sport Summit" etkinliği başlayacak.

(İstanbul/10.00-17.35) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Kaunas/21.00) (Fotoğraflı)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Sopron/16.30)

8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın tek maçlık çeyrek final turunda Sistem9 Yeşilyurt, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın tek maçlık çeyrek final turunda Türk Hava Yolları, Fransa'nın Vandoeuvre Nancy takımıyla İspanya'da karşı karşıya gelecek.

(Las Palmas/20.00)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Karayolları-Eczacıbaşı VitrA, PTT-Sarıyer Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı)

11- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı oynanacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- OHAL Komisyonu, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasında yer alan eski emniyet müdürlerinin başvurularını reddetti

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, FETÖ sanıkları eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yakub Saygılı ile Yurt Atayün'ün, başvurularını kabul etmedi

Komisyon kararındaki bilgilere ve yargılamalarda elde edilenlere göre, Yılmazer, Saygılı ve Atayün, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandı

Yılmazer, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine kumpas soruşturmalarını kurguladı ve yönlendirdi, Atayün ise örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlığı en üst seviyede olanlar arasında yer aldı

17 Aralık kumpası davasında ve 25 Aralık darbeye teşebbüs davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Saygılı, örgüt talimatıyla devletin üst düzey yöneticilerini dinledi, toplantıları takip etti, ulaştığı bilgileri örgüte aktardı

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Dünyadaki göçmen nüfusu 50 yılda 3 katından fazla artış gösterdi

Dünya genelinde 1970'te 84 milyon olan göçmen sayısı, 2019'da 272 milyona ulaştı

İnsanların büyük çoğunluğu sınır ötesi göç etmemekle birlikte, ülke içerisinde göç edenlerin sayısı çok daha yüksek seyrediyor

Hindistan, 17,5 milyon ile en çok göç veren ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor

Göçmen nüfustan en çok gelir elde eden ülkelerin başında Hindistan, Çin ve Meksika geliyor

(Muhammet Tarhan/Ankara)

,3-Terör örgütü El Kaide üyesi Fransa uyruklu terörist C.G, emniyetteki ifadesinde itiraflarda bulundu:

"Dahil olduğum grupta herkes Fransa vatandaşıydı. Bu grup El Kaide adına faaliyet yürütüyordu. Grup erkek olarak 100 kişilikti ve hepsi silahlıydı. Silahı olan bazı kadınlar da vardı. Herkes kod adı kullanıyordu. Ben bu grupta bulunduğum süre zarfında 15 bin Suriye lirası aylık maaş alıyordum"

"Kısa bir süre silahlı eğitim aldım. Daha sonra beni Harim'de bulunan Türkiye sınırına nöbete gönderdiler. Nöbette yaklaşık 8 kişi kalıyorduk. Harim'de çadırda veya evlerde kalıyorduk. Nöbetteki amaç Beşşar Esed'in askerlerinin, bulunduğumuz sınıra geçmelerini önlemekti"

(Lale Köklü/Hatay)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 17 Aralık 2020 - Son Dakika


Son Dakika

Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı Ajax, Utrecht'i 5-4 yenerek Hollanda Kupası'nda tur atladı Normale dönüş bugün başladı: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Karacabey maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır Gaziantep maçında yok Karacabey maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır Gaziantep maçında yok         
09:12
Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi         
08:59
İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın         
08:43
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti         
07:25
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu         
05:57
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi         
00:06
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 09:17:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 17 Aralık 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei