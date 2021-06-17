GÜNDEM / 17 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne katılacak.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ve Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret edecek, Kanuni Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışı ve Metin Arslan İlkokulu temel atma töreni ile Karabük Üniversitesi'ndeki "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak.

(Karabük/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

KİT Komisyonu'nda TC Ziraat Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesapları incelenecek.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boyabat Belediye Başkanlığını ve Sinop Valiliğini ziyaret edecek, Sinop Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak ve AK Parti Sinop İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Sinop/12.00/15.30/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TİGEM Konferans Salonu'nda, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programa katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek ile görüşecek, "JETCO Kurucu Metni" imza törenine katılacak.

(Prag) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

TCMB, nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda hitap edecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 6. yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.

(Isparta/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde başlayacak. Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak.

(Strazburg/19.00)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 2. maçlara devam edilecek. C Grubu'nda Ukrayna-Kuzey Makedonya, Hollanda-Avusturya; B Grubu'nda Danimarka-Belçika maçları yapılacak.

(Bükreş/16.00/Amsterdam/22.00/Kopenhag/19.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda 20 Haziran'da İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kanada'da katılacağı FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak.

(İstanbul/16.00)

5- Futbolda 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye için başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Düğünlerde yiyecek ikramına izin verilmesi hazır yemek sektöründe hareketlilik yaratacak

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Sedat Zincirkıran:

"Yemekli düğünler, sektöre ve sektördeki 400 bin çalışana bir nebze ilaç olacak"

"Çalışanların da iş yerlerine dönmesiyle yaz döneminde yemek sektörünün tekerlekleri tekrar dönmeye başlayacak. Önümüzdeki bahar aylarında okulların açılmasıyla sektör olarak salgın öncesi döneme döneceğiz"

(Deniz Çiçek/Ankara)

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