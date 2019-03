Gündem / 17 Mart 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ve Antalya'da düzenlenecek mitinglerde vatandaşlara hitap edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ve Antalya'da düzenlenecek mitinglerde vatandaşlara hitap edecek.



(İzmir/13.30/Antalya/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edecek, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunacak, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Tesisi açılışına ve Malkara Ziraat Odasının onuruna verdiği akşam yemeğine katılacak.



(İstanbul/13.18/Tekirdağ/16.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP-İYİ Parti ortak mitingine katılacak.



(Balıkesir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti seçim koordinasyon merkezini, Kazımpaşa esnafını, Valiliği, Aras Elektrik Dağıtım AŞ'yi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelecek.



(Kars/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'de sosyal konut ve kentsel dönüşüm toplantısına ve Lapseki kanalizasyon arıtma tesisi açılışına katılacak, Yalova'da Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Termal ilçesinde vatandaşlarla buluşacak, inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Çanakkale/10.30-12.00/Yalova/13.15-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye ve Fatih ilçeleri ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde vatandaşlara hitap edecek.



(İstanbul/11.00/14.00/16.30/Tekirdağ/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve STK temsilcileriyle buluşacak, Atatürk Kız Lisesi açılışı ile Erman Ilıcak Fen Lisesi temel atma törenine katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalini izleyecek.



(Malatya/09.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti teşkilatı mensuplarıyla kahvaltı yapacak, Altınordu aday ve proje tanıtım toplantısına katılacak, STK temsilcileri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelecek.



(Ordu/10.30/13.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan'ın uğurlama törenine katılacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



8- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sporcularla buluşacak.



(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Örnek Mahallesi ve Fetih Mahallesi seçim irtibat bürolarına ziyarette bulunacak, Fetih Camii Lokali'nde vatandaşlarla sohbet edecek.



(İstanbul/14.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te Baykan AK Parti SKM'yi ve Valiliği ziyaret edecek, Siirt Yatırımları Açılış ve İmza Töreni'ne katılacak, kanaat önderleriyle toplantı yapacak, il SKM'ye ziyarette bulunacak.



Varank Batman'da Beşiri esnafına, organize sanayi bölgesine, ticaret odası ve ticaret borsasına, SKM'ye ziyaret gerçekleştirecek.



(Siirt/09.00-13.00/Batman/15.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişme ve tepkiler takip ediliyor.



(Christchurch/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir, Bursaspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.



(Malatya/13.30/Kayseri/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor, Altay-Kardemir Karabükspor, Adanaspor-Gençlerbirliği, Boluspor-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla sona erecek.



(Afyonkarahisar/İzmir/13.30/Adana/Bolu/16.00) (Fotoğraflı)



3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen müsabakalarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/17.30/20.00) (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta Beşiktaş-İzmit Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-Galatasaray, Canik Belediyespor-Fenerbahçe, BOTAŞ-Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol müsabakalarıyla sona erecek.



(İstanbul/14.00/Samsun/Ankara/16.00/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.



(Malatya/17.00) (Fotoğraflı)



7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 19. haftası 4 maçla tamamlanacak.



8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 27. hafta karşılaşmaları sona erecek.



9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.



(Melbourne/08.10)



ÖZEL HABER



1- Vatandaşın e-ihaleye ilgisi 246 milyon lira hasılat sağladı



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:



"Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği e-ihale yöntemiyle tasfiyelik araç ve eşya satışından geçen yıl 246 milyon lira hasılat elde edildi"



"Açık teklif yöntemiyle e-ihale usulünün getirilmesinin ardından sistemdeki kayıtlı üye sayısı 360 bine ulaştı"



"Geçen yıl 16,8 milyon lira değerinde tasfiyelik eşya ve araç Türk Kızılay ve AFAD gibi kurumlara bedelsiz tahsis edildi"



(Ayşenur Sağlam/Ankara)



2- Mehmetçik'in destanlaştığı zaferin 104. yıl dönümü



Türk tarihinin altın sayfalarından biri olan, eşsiz kahramanlıkların, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda, eşsiz zaferin 104'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek törenlerin hazırlıkları tamamlandı



Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığının koordinesindeki 210 kişilik ekibin titiz çalışmalarıyla tören alanına 3 bin kişilik portatif tribün, protokol çadırı, ses sistemleri ve iki büyük ekran kuruldu



Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir:



"Yoğun bir katılımla Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlamaya hazırız"



(Sergen Sezgin/Çanakkale)



3- "Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız"



TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım:



"Otonom araçlar hayatımıza girdiğinde çok farklı bir dünyada uyanacağız. Bütün ezberler bozulacak"



"Türkiye değişiklere ve adaptasyon süreçlerine mükemmel uyum sağlayan bir ülke"



"Akıllı Mobilite ve ileri teknoloji alanlarında hızlı ve akıllı davranıldığında Türkiye'nin otobüs ve yan sanayiciler olarak burada büyük bir fırsatı var"



(Gökhan Yıldız/İstanbul)



***



