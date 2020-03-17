GÜNDEM / 17 Mart 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 17 Mart 2020

6 saat önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

GÜNDEM / 17 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TCMB, ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, video konferans aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı düzenleyecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA, yeni tip koronavirüsle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere 55 üye ülke federasyonunun telekonferansla katılacağı toplantı yapacak.

(Nyon/13.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor'u ağırlayacak.

(Kastamonu/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Koronavirüsün dünya ekonomisine maliyeti 347 milyar doları bulabilir

Asya Kalkma Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının, sona erme süresine bağlı olarak, dünya ekonomisi üzerindeki maliyetine ilişkin 3 farklı senaryo belirledi

Salgının, 2 ay sürmesi öngörülen en iyi senaryoya göre dünya ekonomisine maliyetinin 76 milyar dolar, 3 ay sürmesi halinde 155 milyar dolar, 6 ay sürmesi halinde ise 346,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Küresel GSYH, en iyi senaryoya göre yüzde 0,08, en kötü senaryoya göre de yüzde 0,40 azalacak

Her 3 senaryoda da Çin'in maliyeti, oluşacak küresel maliyetin 3'te 2'sine karşılık geliyor

Çin'in turizm gelirlerinde 15-35 milyar dolar, gelişmekte olan Asya'nın geri kalanı için de 19-45 milyar dolar kayıp olması öngörülüyor

(Ergin Garip-Yunus Türk/İstanbul)

2- Uzmanından çalışanlar ve şirketler için evden çalışma önerileri

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde sosyal hayata yönelik çeşitli kısıtlamalar gündeme gelirken, çalışma hayatında da özellikle küresel şirketler evden çalışma alternatifini tercih etmeye başladı

IPPA Communications Yönetici Ortağı Fatmanur Erdoğan:

"Türkiye'de birçok şirket seyahatlerin kısıtlanması, işyerinde dezenfektanların bulunması, video konferansların çoğaltılması, maske ve eldiven dağıtmak gibi önlemler alırken, büyük bir çoğunluğun bu konuda hala hiç önlem almadığını görüyoruz. Özellikle online siparişlerin eve teslimatını yapan çalışanlar için hiçbir önlem alınmadığını üzülerek gözlemliyoruz"

"Bu dönemde yönetimlerin çalışanlarını sürekli arayarak, gerçekten zamanlarını çalışarak geçirip geçirmediklerini kontrol etmemesi yararlı olacaktır. Çalışana esneklik, mentorluk ve destek vermek, faydalı olacaktır. Bu çalışana güven de vereceğinden, korkarak değil, deneyerek öğrenmeyi teşvik edecektir"

"Epidemiyologların modellerine göre bu enfeksiyon uzun döneme yayılacaktır. Sorun büyük, çözümler komplekstir. Türkiye henüz sürecin başında. Ancak diğer ülkelerin verileri bizlere, bugün sayı azken azami önlem almanın ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Bu noktada diğer faktörlerle birlikte işletmelerin alacağı tedbir kararları, ülkenin geleceği için de belirleyici olacaktır"

(Andaç Hongur/İstanbul)

3- Bitlis'in dağlarında PKK'lı teröristlere göz açtırmıyorlar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor

Üs bölgelerinde görev yapan güvenlik güçleri, termal kameralar, son teknolojik cihazlar ve drone ile bölgeyi kontrol ederek, vatandaşların güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor

(Şener Toktaş-Ahmet Okur/Bitlis)

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Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:02 Kaynak: AA
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