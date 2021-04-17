GÜNDEM / 17 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 17 Nisan 2021

17.04.2021 08:59
GÜNDEM / 17 Nisan 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak "IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek" programına katılacak.

(Ankara/10.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valiliğini ve Hasankeyf Belediyesini ziyaret edecek, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak ve kültürel ziyaretler yapacak.

(Batman/12.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için cenaze töreni düzenlenecek.

(Londra)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabı koşulacak, takımlar 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis parkurunda mücadele edecek.

(Muğla/10.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'in 35. haftasına Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor, Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/Trabzon/Malatya/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 31. haftası Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor ve Adana Demirspor-GZT Giresunspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol ve Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.15) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 20. hafta, Spor Toto-Beşiktaş Aygaz maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

6- Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan kadınlarda 70 kiloda Minel Akdeniz, erkeklerde 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç mücadele edecek.

(Lizbon/12.00)

ÖZEL HABER

1- Semra Özal, ölümünün 28. yılında anılan eşi Turgut Özal'ı anlattı:

"O son gün ben kahvaltı hazırlıyordum, o da spor yaparken birden düştü, geldiler apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılamadı. Ambulans beklenmedi, arabaya kondu. Bahçede bir ambulans vardı ama mostralık duruyordu. Ne şoförü vardı ne de çalışıyordu"

"Hastanede gerekli müdahalenin yapıldığını da sanmıyorum. Hatta 'Özal geliyor' denince ziyarete geldiğini sanmışlar. Ben de arkadan araba ile takip ettim. Evde bir doktor olsaydı, düştüğü anda müdahale edebilseydi belki kurtarılabilirdi. Bir devlet liderinin sağlının nasıl korunacağına dair bir mantalite henüz oluşmamıştı"

"Ölüm nedeniyle ilgili iddialardan sonra tekrar mezarı açıldı ve tahlil yapıldı. Maalesef zehir bulundu ama nasıl verildi, kim verdi bilinemediği için o konu öylece kaldı"

"Geriye dönme fırsatım olsa 'siyasete girme' derdim. Siyaset, çok zor ve nankör. Yaptığınız iyi şeyler de gün geliyor inkar ediliyor. Çocuklarım veya torunlarımın da siyasete girmesini istemem"

"Yokluğunda kendimi boşlukta hissediyorum. Ona olan özlemi anlatmak çok zor. Türk halkının büyük bir bölümü yaşarken de onun kıymetini bildi, gereken değeri verdi. Ancak bir kısmı öldükten sonra onu anladı ve takdir etti"

(İstanbul/Semra Orkan)

2- "Otomotiv üssü" Bursa'da günde 1300'ün üzerinde araç üretildi

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde banttan indirilen 360 bin 766 aracın yüzde 32,5'i Bursa'daki otomotiv fabrikalarında üretildi

Ocak-mart döneminde Kocaeli'nin ardından otomotiv üretimine en fazla katkı veren il konumunda bulunan Bursa'da üretilen araçların yüzde 68'i yurt dışına gönderildi

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

3- Meslek liseleri kendi deney setlerini üretmeye başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni çalışma kapsamında, mesleki eğitimde ihtiyaç duyulan atölye deney setlerinin üretimi 10 ildeki 27 meslek lisesinde gerçekleştiriliyor

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

"Deney setlerine ihtiyaç duyan meslek liselerimizin ihtiyaçlarını artık bu üretimle karşılayacağız. Önümüzdeki aylarda deney seti üretimi yaptığımız alan sayısını ve deney seti çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz"

(Selma Kasap/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Huber Köşkü, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 17 Nisan 2021 - Son Dakika


Son Dakika

Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! Özel hastanelerde fahiş fiyat iddiası ortalığı karıştırdı! "4 gece kalmanız şart, fiyatı 18 bin" diyen bile var Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı Burak, Zeki ve Yusuf şampiyonluk yolunda yara aldı! Lille, sahasında Montpellier'le 1-1 berabere kaldı Burak, Zeki ve Yusuf şampiyonluk yolunda yara aldı! Lille, sahasında Montpellier'le 1-1 berabere kaldı Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Cumhurbaşkanlığı'ndan 128 milyar dolar açıklaması: Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur Cumhurbaşkanlığı'ndan 128 milyar dolar açıklaması: Kaybolmuş tek 1 kuruş yoktur Fatih Karagümrük, Franck Ribery için harekete geçti Fatih Karagümrük, Franck Ribery için harekete geçti Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Masumlar Apartmanı'nın 30. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci ve Esra, kazan dairesine iniyor Masumlar Apartmanı'nın 30. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci ve Esra, kazan dairesine iniyor         
08:28
İsrail'deki üniversite araştırdı: Türk donanması, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma İsrail'deki üniversite araştırdı: Türk donanması, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma         
05:11
Çaldığı kapı açılmayınca annesinin öldüğüne inandı, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Çaldığı kapı açılmayınca annesinin öldüğüne inandı, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi         
01:11
Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu         
00:26
Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var         
00:11
Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi         
23:52
Maddi durumunu kurtarmak için iktidara yakın olduğu iddia edilen Serdar Ortaç, konuya açıklık getirdi Maddi durumunu kurtarmak için iktidara yakın olduğu iddia edilen Serdar Ortaç, konuya açıklık getirdi         
21:49
Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar         
20:16
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı         
18:17
Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
16:35
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu         
15:43
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı         
13:40
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 09:06:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 17 Nisan 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei