Gündem / 17 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni ile partisinin Balıkesir mitingine katılacak.

(Afyonkarahisar/13.00/Balıkesir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir belediye başkan adayları tanıtım töreni ile İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine iştirak edecek.



(İzmir/12.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Atapark Mahallesi seçim bürosunun açılışını yapacak.



(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya gelecek, taksi durağına ziyarette bulunacak, Akdere, Küçük Kayaş Mahallesi seçim bürolarının açılışına, MHP Sağduyunun Birlikteliği Programına, MHP Meclis Üyesi aday adaylarının tanıtımına ve teşkilat mensuplarının toplantısına iştirak edecek.



(Ankara/11.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve tarihi cezaevini ziyaret edecek, Sakarya Caddesi'nde esnafla buluşma programına, Sinop Turizm Merkezi'nin açılışı ve turizm sektör toplantısına, Hamsilos Yolu Projesi'yle ilgili gençlerle buluşma programına ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıya katılacak, Yalı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.



(Sinop/11.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 55. Münih Ulusal Güvenlik Konferansı kapsamında Suriye konulu oturuma katılacak ve çeşitli görüşmelerde bulunacak.



(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nakkaştepe Millet Bahçesi ile Nevmekan Bağlarbaşı'nı ziyaret edecek, Kitap Fuarı'nın kapanış programına katılacak.



(İstanbul/15.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi, Teknopark ve Ezine Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak, Gıda OSB'ye ziyarette bulunacak ve Ezine Gıda İhtisas OSB'nin tanıtım toplantısına iştirak edecek.



(Çanakkale/13.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.?



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe ve Kasımpaşa-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.



(Erzurum/13.30/Trabzon/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta Altınordu-Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor-Giresunspor ve Adanaspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürüyor.



(İzmir/Ankara/16.00/Afyonkarahisar/Adana/19.00) (Fotoğraflı)



3- Basketbolda Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler Türkiye Kupası organizasyonu, Ankara Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Beşiktaş-BOTAŞ, Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/14.00/16.00/Mersin/14.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-Karayolları ve Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.



(Ankara/14.00/İstanbul/15.00/16.00/17.00/17.30/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftası Tokat Belediye Plevne-Galatasaray ve Maliye Piyango-Halkbank müsabakalarıyla tamamlanacak.



(Tokat/15.30/Ankara/16.30) (Fotoğraflı)



7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftası 4, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası tek maçla sona erecek.



8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.



ÖZEL HABER



1- Taşınır rehni KOBİ'leri finansmanda rahatlattı



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:



"Taşınır rehni sistemi ile KOBİ'lerimize 237 milyar lira, 38 milyar dolar, 11 milyar avro finansman imkanı sağlandı. Bugüne kadar fiili kullandırım, yaklaşık 96 milyar lirayı buldu"



"Bu kapsamda en çok 455 bin 130 adet ile ticari alacaklar taşınır rehnine konu edildi. Bunu 412 bin 997 adet ile makine ve teçhizat takip etti"



(Merve Özlem Çakır/Ankara)



2- Muhtaç ailelere elektrik desteğinde geri sayım



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan muhtaç hanelere elektrik tüketim desteğinin gelecek hafta başlaması planlanıyor



Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak



Söz konusu destek, ortalama 2,5 milyon hanede 10 milyon kişiye sağlanacak



(Arife Yıldız Ünal/Murat Temizer/Ankara)



3- "İmar barışından yararlanan binalara güçlendirme hakkı verilmeli"



Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel:



"İmar barışı uygulaması kapsamında Yapı Kayıt Belgesi verilen binalar veya konutlar için yenileme ya da güçlendirme imkanı getirilmedi. İmar barışından yararlanan bazı binaların yıkılana kadar ayakta kalması risk oluşturabilir"



"İmar barışı kanunundaki eksiklikler için güçlendirme, bir çıkış yolu olabilir. Yapıların çökerek veya yıkılarak can ve mal kaybına yol açmaması için imar barışından yararlanan hak sahiplerine güçlendirme izni verilmeli"



"Yapı sahipleri, kanuna uygun olarak harçlarını yatırıp Yapı Kayıt Belgesi alınca yapıların sağlamlık sorumluluğundan kurtulamıyor. Ancak kimse de bu belgeyi almadan önce binanın sağlam olup olmadığına dair bir mühendislik firmasından rapor almıyor"



"Eğer yapı sağlamsa Yapı Kayıt Belgesi vermek en doğrusu. Yapı sağlamsa Yapı Kayıt Belgesi vermek, değilse yapıyı güçlendirme imkanı getirmek gerekiyor"



(Uğur Aslanhan/İstanbul)



***



