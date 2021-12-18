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GÜNDEM / 18 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 18 Aralık 2021

18.12.2021 08:57
GÜNDEM / 18 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi karşılama töreninde ve aile fotoğrafı çekiminde, açılış oturumu ile kapalı oturumunda yer alacak, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi, Nijer Başbakanı ve Hükümet...

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi karşılama töreninde ve aile fotoğrafı çekiminde, açılış oturumu ile kapalı oturumunda yer alacak, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi, Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul edecek, Yatırımlar Temalı Çalışma Öğle Yemeği'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile ayrı ayrı görüşecek.

(İstanbul/10.00/11.00/11.30/13.45/15.30/17.30/18.15/19.00/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ticaret Odası ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, belediye başkanları toplantısı ile sosyal yaşam buluşmasına katılacak.

(Kayseri/08.30/09.00/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Göçmenler Günü Programı'na katılacak.

(18.00/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Niğde/11.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenecek AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Antakya Helena Center'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılacak.

(Hatay/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı, Teşkilat Akademisi ve Masis Burdur Maden Rehabilitasyon Alanı Fidan Dikme Töreni'ne katılacak.

(Burdur/11.00/11.30/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayiinde Milli ve Yerli Ürünlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Olumlu Etkileri ve Stratejik Önemi" konulu Ticaret Geliştirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı öncesi üst düzey yetkililerin katılımıyla ön toplantı gerçekleştirilecek.

(İslamabad)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şehitlik Köyü Yeni Cami açılışı ile Artvin Çoruh Üniversitesi Çayağzı Yerleşkesi'ndeki icazet programına katılacak.

(Artvin/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmasını izleyecek.

(Saat: 18: 30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı final ilk maçında İtalya'dan Imoco Volley takımıyla Brezilya'dan Minas ekibi karşılaşacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasına Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Medipol Başakşehir, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Trabzon/Konya/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta başlayacak; Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü ve Balıkesirspor-Altınordu maçları oynanacak.

(Ankara/13.30/Bolu/16.00/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

5- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta maçları; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 17. ve ilk yarının son hafta, 2. Grup'ta 18. hafta karşılaşmaları başlayacak.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak. A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone, derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta başlayacak; Galatasaray Nef-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Beşiktaş Icrypex-Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/20.15/Denizli/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasına 3 maçla devam edilecek.

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası başlayacak; Fenerbahçe Safiport-Hatayspor, Galatasaray-OGM Ormanspor, BOTAŞ-Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş HDI Sigorta, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-UMF Yapı İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/16.30/Ankara/14.00/15.00/Mersin/14.30/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cezayir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 18 Aralık 2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDEM / 18 Aralık 2021 - Son Dakika
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