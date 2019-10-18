GÜNDEM / 18 Ekim 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, savaş mağduru Boşnak anneleri kabul edecek.

(Ankara/13.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Shangri-La Bosphorus İstanbul Otel'de düzenlenecek "Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayalı Çin-Türkiye Beşeri ve Kültürel Temasları Forumu"na katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Konya Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ile Savunma Sanayii Konya Buluşması'na katılacak, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ziyaret edecek.

(Konya/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ile ekim ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, 2018 yılı belediye atık su istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya gelecek.

(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Budapeşte'de Türk STK Başkanları ile buluşacak, Macaristan Ulusal Meclisi bünyesindeki Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile görüşecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Avrupa Birliği Zirvesinin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- 13. Ankara Kitap Fuarı'nın açılışı, ATO Congresium'da yapılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli cimnastikçileri makamında kabul edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

(Valencia/22.00)

4- TFF 1. Lig'de 8. haftanın ilk maçında Akhisarspor, Eskişehirspor'u konuk edecek.

(Manisa/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Türkiye Basketbol Federasyonu ile ING Türkiye arasında, Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu anlaşması Shangri-La Bosphorus'ta imzalanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Ders müfredatlarının tamamı EBA'da

Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu ve seçmeli derslerin müfredatlarının tamamına yakınını EBA'ya ekleyerek öğrenci ve öğretmenlerin erişimine açtı

153'ü Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne, 113'ü Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, 71'i Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, bin 195'i Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ait toplam bin 532 ders müfredatı sisteme tanımlandı

İlerleyen dönemde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev alanındaki tüm okul tipleri ve ders müfredatları ile Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri alan derslerinin müfredatları da EBA'daki yerini alacak

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Dünya altın, mücevher ve pırlanta sektöründe Türk rüzgarı

Kuyumcukent Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş:

"Yılda 700 ton altın üretmekteyiz ve bu altınların 350-400 tona yakını 138 ülkeye ihraç edilmektedir. Orta Doğu, Avrupa ve Amerika ana ihracat rotalarımızdır"

"Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi Körfez ülkelerindeki kuyum sektöründen insanlar Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görüyorlar ve imalatçılarımızı destekliyorlar. Gelen esnafın en zayıfı 300-500 kilo civarı altınla geliyor. Kuyumcukent'te ciddi bir hareketliliğe sebep oldular"

"8-10 sene öncesine kadar biz altın ve pırlanta sektöründe dünya piyasasında 5. sıradayken artık İtalya ile aynı seviyelere gelmiş durumdayız. Üretimde yakın zamanda yüksek ihtimalle İtalya'yı geçeceğiz. Tasarım noktasında ise takibimiz sürüyor"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

3- Kendisine siper olan şehit ninesini unutmuyor

Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan Barış Erdem, PKK'lı teröristlerce 26 yıl önce 13'ü çocuk 22 kişinin şehit edildiği Derince katliamında kendisine siper olup kurtulmasını sağlarken şehit düşen ninesi Zariye Erdem'i sık sık mezarı başında yad ediyor

Barış Erdem:

"Katliam sırasında bize bir şey olmasın diye ninem beni ve kardeşim Savaş'ı arkasına alarak kendisini bize siper etti. Ninem sayesinde yaşıyorum"

(Fecri Barlık/Siirt)

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