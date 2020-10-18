GÜNDEM / 18 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 18 Ekim 2020

18.10.2020 08:59
GÜNDEM / 18 Ekim 2020, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Şırnak/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Fındıklı ve Çayeli ilçe kongrelerine katılacak.

(Rize/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gidecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

??(Bakü)?? (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.???

(Ankara/Atina/Lefkoşa)?? (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 5. haftasına Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK, Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Antalya/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor-Giresunspor, Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor ve Bursaspor-Balıkesirspor maçları oynanacak.

(Ankara/13.30/Bolu/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta maçları tamamlanacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş-OGM Ormanspor, Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Gaziantep/15.15/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 4. haftasında İzmit Belediyespor-BOTAŞ ve Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Kocaeli/15.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Voleybol, İnegöl Belediyespor-Spor Toto, Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne ve Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.30/Afyonkarahisar/16.00/Bursa/16.00/İzmir/17.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasının ertelenen maçında VakıfBank ile Kuzeyboru karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftanın 5 maçı oynanacak.

10- Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu ilk haftası tek maçla tamamlanacak.

11- MotoGP'de sezonun 10. yarışı Aragon Grand Prix'si İspanya'da gerçekleştirilecek.

(Aragon/15.00)

ÖZEL HABER

1- Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci:

"İHA'lardaki temel silahımız, mini akıllı mühimmat ailesi diyebileceğimiz MAM-L ve MAM-C. Bunlar aktif olarak sahada kullanılıyor, kabiliyet ve vuruş gücü olarak çok ciddi avantaj sağlıyor"

"Özellikle MAM-L ve MAM-C'nin ikinci, daha gelişmiş versiyonlarının çalışmaları şu anda devam ediyor. Bununla beraber bu aileyi genişletmek de istiyoruz"

"Hem ürün çeşitliliği hem değişik harp başlıkları hem de farklı platformlardan atılma yeteneğiyle MAM ailesi bundan sonraki süreçte de gelişerek devam edecek"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Harem-i Hümayun'un restore edilen 3 bölümü ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresi'ne devriyle hız kazanan restorasyon çalışmaları neticesinde Valide Taşlığı, Ocaklı Sofa ve Çeşmeli Sofa, yerli ve yabancı turistlere kapılarını yeniden açtı

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız:

"Harem, padişahın ailesine ait olan bölüm. Bu nedenle ziyaretçinin çok ilgi gösterdiği bir mekan. Kapalı olması, burada sunduğumuz müzecilik hizmetleri açısından bir aksamaya yol açıyordu. Ancak şimdi bu önemli mekanları ziyaretçiyle buluşturuyoruz"

"Şu an 1200-1300 civarında bir eseri ziyaretçiyle buluşturabiliyoruz. Ancak envanterimizdeki eser sayısı 200 bine yakın. Bu 200 bin eserin içinde hazine koleksiyonundan kütüphaneye, hüsn-ü hat koleksiyonundan, padişah kıyafetlerine kadar 35'in üzerinden koleksiyon başlığı var. Burada gerçek anlamda bir hazineden söz ediyoruz. Bunların her birinin nadide örneklerini ziyaretçiyle buluşturmak için bir çabamız var"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

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AK Parti Genel Başkanı, Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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