GÜNDEM / 18 Ekim 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 18 Ekim 2022

18.10.2022 08:58
GÜNDEM / 18 Ekim 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenecek Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Çalıştayları Değerlendirme Şurası'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Eyyübiye kentsel dönüşüm alanını, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, değerlendirme toplantılarına katılacak.

(Şanlıurfa/12.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

CHP, MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(13.30/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Genel Kurulda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'daki maden kazasıyla ilgili bilgilendirme yapacak.

(15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/12.00/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Toprağa İz Bırakan ?Kadınlar" programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesi başlayacak; Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu, Serik Belediyespor- Batman Petrolspor, Manisa FK-Ambercay Eynesil Belediyespor, Ankaraspor- Pazarspor, Altay- Efeler 09, Çaykur Rizespor- Boyabat 1868, Yukatel Kayserispor- Alagöz Holding Iğdır FK, Adana Demirspor- Adıyaman FK maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Antalya/13.30/Manisa/Ankara/İzmir/14.00/Rize/15.00/Kayseri/17.30/Adana/20.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesi başlayacak. Anadolu Efes, İspanyol ekip Valencia Basket'i; Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Villeurbanne'yi konuk edecek.

(İstanbul/20.00/20.45) (Fotoğraflı)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 2. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımıyla karşılaşacak.

(Hamburg/20.30)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Surne Bilbao takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bilbao/21.30)

5- Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. tur kuraları çekilecek. Kupaya 3. turdan katılan İzmir Büyükşehir Belediyespor ile 2. turdan gelen Ankara Yenimahalle Belediyespor ve Antalya Konyaaltı Belediyespor'un rakipleri belli olacak.

(Viyana/12.00)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 18 Ekim 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 18 Ekim 2022 - Son Dakika
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