GÜNDEM / 18 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının yapılacağı "Ürün ve El Sanatları Fuarı"nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TEKNOFEST'E ziyarette bulunacak, Çocuklar İçin Gezen Sinema Tırı Uğurlama Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30-Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı kapanış programı ve imza törenine katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde açıklayacak, Yerli Tünel Açma Makinesi Faaliyete Geçme Törenine iştirak edecek.

MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'ndeki programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katılacak.

(Ankara/09.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ilgın Şeker Fabrikası Kampanya Açılış Törenine katılacak, ILPAN hayvancılık işletmesini ve Ilgın Belediyesini ziyaret edecek.

(Konya/14.00/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İran İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Yeşilköy'de Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TÜİK, 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması ile ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail seçimlerinin sonuçları ve yaşanacak gelişmeler takip edilecek.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) takip ediliyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- FETÖ davaları

FETÖ ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesinin ardından casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(İstanbul/10.00)

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında ilk hafta maçları yapılacak.

A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak.

(Brugge/19.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

Şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 57, 59, 65 ve 76 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 50, 53, 55 ve 72 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı)

3- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sürüyor.

Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'ndaki beşinci ve son müsabakasında Finlandiya ile karşılaşacak.

(Ljubljana/21.30) (Fotoğraflı)

4- 2019 Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor. A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonanın ikinci gününde İspanya ile karşılaşacak.

(Roma/10.00) (Fotoğraflı)

5- UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Eylül Perşembe günü yapılacak gruplarda ilk hafta maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakaların oynanacağı statlarda basın toplantısı düzenleyecek.

(Bratislava/19.30/Getafe/18.30/Roma/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1-15 yaşından küçükleri zorla dağa kaçıranlara ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, terör örgütü PKK üyelerinin, 15 yaşından küçük çocukları zorla dağa kaçıran sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti

Karardan:

"Çocukların silahlı terör örgütlerinin emrine verilip savaşçı olarak yetiştirilmesi, örgütün amaçları doğrultusunda silahlı çatışmalara sürülerek, kendileri veya başka şahıslar bakımından tehlikeli, suç makinesi haline dönüştürülmeleri amaç suçu işlemeye elverişli suç olarak kabul edilmelidir"

(Aylin Sırıklı Dal/Kemal Karadağ/Ankara)

2- "Oğluma kavuştuğumda 7 gün 7 gece kucağımdan ayırmayacağım"

Dağa kaçırılan çocukları için sorumlu tuttukları HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşacakları günün hayalini kuruyor

4 yıldır hasret kaldığı oğlu için oturma eylemi yapan anne Mevlide Üçdağ:

"Oğlumun dönüşü için adak adadım. Oğluma kavuştuğumda 7 gün 7 gece beraber yatıp, onu kucağımdan ayırmayacağım"

Kızı için eyleme katılan anne Fatma Akkuş:

"Onu görürsem sarılırım, koklarım, kucaklarım, evimin çiçeği yaparım"

4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu için eylem yapan baba Süleyman Aydın:

"Oğluma kavuşursak dünyalar bizim olur"

(Nurten Aslan/Diyarbakır)

3- Rusya, "Türk gökmenleri" bekliyor

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin:

"Türkiye'nin uzaya ilgi duymasına büyük saygı duyuyoruz. Türkiye, Rusya'yı bu alanda stratejik ortak olarak tanımlarsa bundan mutluluk duyarız. Türkiye'nin gökmenlerini bekliyoruz"

"Bir millet uzay güçlerinden oluşan kısa listede yer aldığında bu onur ve öz saygı duygusu verir. Türkiye'nin kesinlikle bu listede olacağına inanıyorum, bunun için her şeye sahipsiniz"

"Türkiye'ye yönelik baskıların ve Türkiye'nin duruşuyla nasıl değerli bir ülke olduğunu gösterdiğinin farkındayız"

"Uzay araştırmaları, ülke teknolojilerinin gelişimi için benzersiz bir itici güç haline geldi. Bu yüzden Türkiye'nin bunu yapması önemlidir"

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

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