GÜNDEM / 18 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 18 Eylül 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

GÜNDEM / 18 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, basın toplantısı yapacak.

(İzmir/10.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Çanakkale/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığı tarafından düzenlenen 33. Ahilik Haftası Etkinliği'ne katılacak.

(Kırşehir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesi, Bolu Mudurnu Şantiyesi ve Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesi'ni ziyaret edecek, ardından Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında incelemelerde bulunacak.

(Bolu/10.00/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TOBB, ağustosta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi, Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisiyle başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startını vereceği rallinin ilk iki mücadelesi, İçmeler ve Gökçe etaplarında yapılacak.

(Muğla/16.30/17.08/18.21) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de sezonun 2. hafta mücadelesi Yeni Malatyaspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

(Malatya/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de ikinci haftanın ilk maçında Eskişehirspor, Adanaspor'u konuk edecek.

(Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

4- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Kura çekiminde Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray'ın 3. eleme turunu geçip play-off'a kalmaları durumundaki rakipleri belli olacak.

(Nyon/15.00) (Fotoğraflı)

5- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.

(Kranj/21.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3. haftanın ilk maçında Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

7- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na Selçuk ilçesi Pamucak Plajı'nda devam edilecek.

(İzmir/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Almanya Bundesliga'da 2020-2021 sezonu başlayacak. Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, sezonun açılış maçında Schalke 04'ü konuk edecek.

(Münih/21.30)

ÖZEL HABER

1- Salda'nın "Beyaz Adalar" bölgesinde göle girilmesine yasak geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Gelinen süreçte önümüzdeki sezondan itibaren Beyaz Adalar bölgesinde bu kısıtlamaya gidebiliriz. Beyaz Adalar bölgesinde yasaklayıp Halk Plajı tarafında devam ettireceğiz"

"Salda hepimizin, bu değere, bu mirasa sahip çıkmamız gerekir. Salda'ya 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. Burdur'dan ve tüm Türkiye'den gelen talep bu bölgenin korunmasıdır"

"Burada çok önemli bir proje yürütüyoruz. Yapılacak teraslardan vatandaşlarımız Salda'yı seyredebilecek, fotoğraf çekebilecek, o doğal güzellik karşısında teraslarda çay-kahve içecek, yemeklerini yiyecekler"

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- TMO kuru incirde müdahale alımına hazır

Genel Müdür Ahmet Güldal:

"Kuru incirde müdahale alımına hazırız ancak şu anda piyasada üretici lehine bir alım satım söz konusu. Herhangi bir fiyat vermeden ya da açıklamadan kuru incir piyasasını takip ediyoruz"

"Eğer fiyatlar üreticinin memnun olmayacağı seviyeye inerse alımda biz de varız diyeceğiz. Gerekirse üreticinin elinde kalan kuru incirin hepsini alırız"

(Ahmet Bayram/Manisa)

3- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Sağlık çalışanlarının sırılsıklam olduklarını insanlarımız görse daha duyarlı olurlar"

Pandemi hastanesine dönüştürülen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorlar, hastalarını hayata bağlamak adına tüm güçleriyle yoğun emek sarf ediyor

Başhekim Yardımcısı Dr. Leman Acun Delen:

"Bu sadece bizim mücadelemizle değil halkın bilinçlenmesiyle de kontrol altına alınabilecek bir şey"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Çağasar:

"Günümüzde insanlar uzun kollu kıyafetlerle ciddi sıkıntı yaşarken burada sağlık çalışanları tulum, gözlük, bone, maske, ayak koruyucularla saatlerini geçiriyor. Sağlık çalışanlarının hasta bakımlarını bitirip tulumlarını çıkardıktan sonra nasıl sırılsıklam olduklarını insanlarımız görse bu konuda biraz daha duyarlı olur"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Ceren Cantepe:

"Hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok yorulduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Biz böyle canla başla savaşıyoruz, çok fazla yoruluyoruz ama insanlar kurallara çok fazla dikkat etmiyor"

(Volkan Kaşik/Malatya)

***

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Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 18 Eylül 2020 - Son Dakika

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