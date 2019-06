GÜNDEM / 18 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreni ile Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin akşam yemeğine katılacak.

(İstanbul/14.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Büyük Darülaceze Aile Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakırköy, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşacak, pazar yeri esnafını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da Rami Kuru Gıda Hali yönetimi ve esnafı ile kahvaltıda bir araya gelecek, Bakırköy'de Deniz Ticaret Odası buluşmasına, Şişli'de Trabzonlu iş adamları buluşmasına, Bayrampaşa'da Gostivar ve Köyleri Derneği buluşmasına katılacak, Gaziosmanpaşa'da Ceylanspor Kulübü Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30-22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Darülaceze'yi ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ekonomi Masası üyeleri ile birlikte Türk-İş'e bağlı Deriteks Sendikası'na ziyarette bulunacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa Fizik Olimpiyatı ve Türkiye Proje Yarışmaları" birincileri ile buluşacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, nisan ayı sanayi üretim ile perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin yankıları takip edilecek.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazını müteakip Ankara Hacı Bayram Camii'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak.

(Ankara/12.57) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 26 eski öğretmenin yargılanmasına devam edilecek.

(Adana/09.30)

SPOR

1- Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, federasyon yetkilileriyle toplantı yapacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde yaşananlarla ilgili Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/16.30)

3- Avrupa Eskrim Şampiyonası, Almanya'nın Düsseldorf kentinde sürüyor.

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı 2019 FIVB Uluslar Ligi 5. ve son hafta ilk gün maçında Belçika'yı konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C Grubu üçüncü ve son maçlarında Jamaika-Avustralya, İtalya-Brezilya karşı karşıya gelecek.

(Grenoble/Valenciennes/22.00)

ÖZEL HABER

1- ABD'nin PKK/YPG ile bağlantısı itirafçı ifadesinde

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Suriyeli terörist H.M, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinde, ABD'nin terör örgütüne desteğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı

Terörist H.M: "Aynularab yakınlarında bulunan Pendir köyüne gittiğimiz sırada YPG'liler bizi durdurdu ve zorla kampa götürdü. Burada 'Amed' kod isimli, benim bulunduğum timden sorumlu kişi bizi karşıladı. Bana 'Eriş' kod ismini verdi. Burada 40 gün boyunca silahlı ve ideolojik eğitim aldık"

"Şiyok'ta bulunduğum dönemde Amerikan askerleri bize 15 gün kadar kalaşnikof, bixi, roketatar eğitimi verdiler. Amerikan askerleri eğitimini tamamlayanlara sıfır kalaşnikof dağıtıyordu"

(Adsız Günebakan/Gaziantep)

2- Yargıtaydan "mobbing" kriterleri

Yargıtay, kamuoyunda "mobbing" olarak bilinen, iş yerinde psikolojik tacize maruz kaldığını iddia eden işçiye verilen manevi tazminatı, iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle bozdu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, mobbingin hangi şartlarda oluşacağı irdelendi ve kriterler sıralandı

Karardan:

"İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekir"

-"Kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbingin varlığının tartışmasız kabulünü doğurur"

-"Kendisine iş yerinde mobbing uygulandığını ileri sürülmesi halinde ispat yükü mobbing iddiasını ileri süren davacıdadır"

(Aylin Sırıklı Dal/Kemal Karadağ)

3- "Küresel özel sektör borcu kritik seviyelere ulaşmak üzere"

UNDP Başkanı Achim Steiner:

"Küresel özel sektör borcu kritik seviyelere ulaşmak üzere ve önemli düzeyde büyüyor. Küresel özel sektör borcunu azaltacak yeni metotlar bulmalıyız. Bu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için gereken yatırımlar için önem arz ediyor"

"Türkiye'nin, ekonomide yapılandırma ve dengelemeye yönelik kendi politik ve ekonomi ajandası mevcut"

"Dijital ekonomiye yönelik dönüşüm ve 4. sanayi devrimi için çalışan insanımızı yetiştirmek ve altyapı gelişimine yönelik yatırımlar yapmak zorundayız"

"Türk hükümeti, mültecilerin ülkeye uyumuna yönelik ve ev sahibi ülke ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için gerekli düzenleyici politika sistemlerini başarılı şekilde gerçekleştirdi"

(Yunus Türk/İstanbul)

***

