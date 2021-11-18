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GÜNDEM / 18 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 18 Kasım 2021

18.11.2021 08:57
GÜNDEM / 18 Kasım 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Yasama Odası Birinci Başkan Yardımcısı ve Özbekistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Akmal Saidov ile beraberindeki heyeti kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Yasama Odası Birinci Başkan Yardımcısı ve Özbekistan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Akmal Saidov ile beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Başkanlığının himayesinde, Bakanlık ve UNICEF iş birliğinde düzenlenecek 22. Ulusal Çocuk Forumu'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kütahya/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tuzla OSB Yönetim Binası'nda Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Açılış Töreni'ne katılacak, BİTAM Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi açılışına iştirak edecek. Demir, Mühendislik, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle buluşacak, Aselsan Konya Tesisleri'nde incelemelerde bulunacak.

(Konya/10.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verileri ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Parlamento Başkanı Igor Grosu, Başbakan Natalia Gavrilita ve Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından kabul edilecek.

(Kişinev) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akdeniz Parlamenterler Asamblesince Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) verilecek ödülü İtalyan Parlamentosu'nda düzenlenecek törende alacak.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kazakistan Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami ile bir araya gelecek, Arslan'a Kazakistan'ın Devlet Nişanı takdim edilecek.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Bingöl Üniversitesi akademik yıl açılışına katılacak.

(Bingöl/12.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için vefatının dördüncü yılında Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenleyecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası eleme turu rövanşında Halkbank, Bulgaristan'ın Marek Union-Ivkoni takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. tur ilk maçında Ankara Yenimahalle, İsveç'in Kristianstad takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kristianstad/21.00)

***

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Mustafa Şentop, Özbekistan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 18 Kasım 2021 - Son Dakika


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