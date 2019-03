Gündem / 18 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ne katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ne katılacak.



Erdoğan, Troya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek, ardından Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ne iştirak edecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ziyaret edecek ve Çelik Şaft Montajının Yapılacağı Yere Bağlantı gerçekleştirecek.



(Çanakkale/11.00/13.00/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantısı'na katılacak, Hataylılarla buluşacak.



(Ankara/10.00/Hatay/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kars'ta AK Parti ve MHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi ile Valiliği ziyaret edecek, Ardahan'da Valilik, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi ve esnaf ziyaretinin ardından kanaat önderleriyle buluşacak.



(Kars/11.15-12.15/Ardahan/15.00-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in Kürtün Merkez Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.



Kasapoğlu, Bayburt'ta esnaf ziyareti yapacak, gençlerle buluşacak, Bayburtspor Tesisleri ile Şehit Aileleri Derneğine ziyarette bulunacak, seçmenlerle yemekli toplantıda bir araya gelecek.



(Gümüşhane/12.37/Bayburt/15.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uncalı Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı ile Aksu Çalkaya Tapu Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek, Serik, Manavgat, Alanya ve Demre ilçelerinde vatandaşlara seslenecek, Muratpaşa ilçesinde taksicilerle bir araya gelecek.



(Antalya/10.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'ne katılacak.



(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valiliği ziyaret edecek, ambulans teslim törenine katılacak, şehit aileleriyle yemekte buluşacak, Erbaa Devlet Hastanesi açılışını yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.



(Tokat/11.00-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'ne, İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı açılışına ve mitinge katılacak, şehit ve gazi aileleriyle yemekte bir araya gelecek.



(Eskişehir/16.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Samsun Milli İrade Platformu İl Yürütme Toplantısı'na, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti yeni hizmet binası açılışına, 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitlere Saygı Yürüyüşü'ne ve İlkadım Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılacak, esnafı ziyaret edecek.



(Samsun/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



8- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın cenaze törenine katılacak, valiliği ziyaret edecek, STK temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirecek.



Dönmez, Emet ilçesi Eti Maden İşletmeleri Sülfürik Asit Üretim Tesisi temel atma törenine katılacak, Türkiye Kömür İşletmeleri Tunçbilek Garp Linyitleri İşletmesini ziyaret edecek ve Garp Linyitleri İşletmesi çalışanlarıyla yemekte bir araya gelecek.



(Kütahya/13.13-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya Valiliğini ziyaret edecek, şehit aileleri ve gazilerle buluşacak, Yeşilırmak Bendi açılış töreninde yer alacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Suluova ve Hacıköy Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı ile Merzifon OSB Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.



(Amasya 11.00/17.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünü ziyaret edecek.



(Doha) (Fotoğraflı)



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.



(Ankara/10.00/14.30)



5- TÜİK, şubat ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak, 2018 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" bültenini yayımlayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- AB üyesi ülkelerden Bakanların katılımıyla Dışişleri Konseyi toplanacak.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişme ve tepkiler takip ediliyor.



(Christchurch/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada karar açıklanacak.



(İstanbul/11.00)



SPOR



1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta da Eskişehir'de Moldova ile yapılacak ilk iki maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.



Türk Milli Takımı, bu iki maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.



(İstanbul/14.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



ÖZEL HABER



1- Tüketicilere gıda alışverişi uyarısı



Tarım ve Orman Bakanlığınca, gıda alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin uyarıda bulunuldu



Buna göre, gıda alışverişi yaparken ambalajsız ya da ambalajı bozulmuş besinler satın alınmamalı, ambalajın bombeleşmemiş olmasına dikkat edilmesi önem taşıyor



Hayvansal besinlerin etiketinde bakanlıkça verilen ve işletme onay numarasının bulunduğu "tanımlama işareti" aranmalı, diğer ürünlerde ise işletme kayıt numarası kontrol edilmeli



(Deniz Çiçek/Ankara)



2- "2023'e kadar 750 eserin restorasyonunu yapacağız"



Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem:



"Bizim 2023'e kadar her yıl 150 eseri restorasyon programına almak gibi bir düşüncemiz var"



"Hemen hemen her hafta açılışını yapabilecek bir hizmet üretiyoruz, aynı zamanda hiç durmaksızın yeni yeni eserleri restorasyon kapsamına almak için program yapıyoruz"



(Ahmet Özler/ Karabük)



3- "Türkiye'nin Bilişim Üssü" faaliyete geçti



Bilişim ve telekomünikasyon alanında yeni teknolojiler geliştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Ar-Ge faaliyetlerine başlandı



"Bulut çözümler", "5G", "büyük veri", "nesnelerin interneti", "sanayide dijital dönüşüm" gibi araştırmaların yapıldığı merkezin kapıları, girişimci olmak isteyen onbinlerce öğrenci ve mezun için de aralandı



ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök:



"Yıllar içinde Silikon Vadisi'nde gözlemlediğimiz modeli, bir anlamda Ankara'ya taşımış olduk"



"ODTÜ Teknokent bünyesinde bu ana kadar yaptığımız teknoloji ihracatı yaklaşık 1,3 milyar dolar. Bilişim İnovasyon Merkezi ile bu ihracatı en az yüzde 15 daha da artırmayı planlıyoruz"



(Selma Kasap/Ankara)



***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mansur Yavaş'tan Çarpıcı İddia: 21 Mart'ta Büyük Bir Provokasyon Olacak!

Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Cesur!

Son Dakika! Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü

Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor