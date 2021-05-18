GÜNDEM / 18 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 18 Mayıs 2021

18.05.2021 08:59
GÜNDEM / 18 Mayıs 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlik temsilcileri ve sporcuları ile Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve Bakan Yardımcısı Arafat Şabani'yi kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlik temsilcileri ve sporcuları ile Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve Bakan Yardımcısı Arafat Şabani'yi kabul edecek.

(TBMM/12.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Haftası dolayısıyla çevrim içi olarak düzenlenecek "Pandemi Döneminin Aile Yaşamına Etkisi ve Aile İçi İlişkiler" programına katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye açıklarındaki uluslararası kara sularda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde açıklama yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TUSAŞ (TAI) Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satış ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü ve yapı izin ile 2020 yılı doğum istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından artan gerilimi görüşmek üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı yapacak.

(Brüksel)

2- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı statta izleyecek.

(İzmir/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu, Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı'nın, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı başlayacak.

(Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sürecek. Milli sporculardan Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalamada finalde yarışacak.

(Budapeşte/19.12)

5- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na Kuzey Makedonya'da serbest stilde müsabakalarla devam edilecek. Milli sporculardan 79 kiloda Ramazan Sarı final maçına, 57 kiloda Hafız Can Hasdemir bronz madalya mücadelesine çıkacak.

(Üsküp)

6- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'te 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonuna ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Çiçek sektörü 4,5 ayda yaklaşık 44 milyon dolarlık ihracat yaptı

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz:

"Geçen yıl 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik, bu yıl 4,5 ayda bunun yüzde 41'ine ulaştık. Geçen yılki rakamın üstünde bir ihracatı gerçekleştireceğimizi söyleyebiliriz"

"Genel olarak sektör, 83 ülkeye ihracat yapıyordu, bu yıl öyle tahmin ediyorum ki bunun üzerine çıkacağız. Talep gelen ilave ülkeler var"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Görme engelliler için mobil navigasyon teknolojisi

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünce geliştirilen yapay zeka temelli mobil navigasyon uygulaması, görme engellilerin güvenli ulaşımına yardımcı olmak amacıyla çevredeki bir grup nesneyi algılayarak sesli uyarı verebiliyor

Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Dündar:

"Kullanıcı, canlı yardım ihtiyacı olduğunda kayıtlı gönüllülerden yardım isteyebiliyor"

"Teknoloji, özellikle hareketleri daha iyi algılayacak biçimde geliştirilmeye devam ediyor, sonrasında sanal marketlerde kullanılır hale gelmesi hedefleniyor"

(Selma Kasap/Ankara)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 18 Mayıs 2021 - Son Dakika


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