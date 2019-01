Gündem / 18 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li senatör Lindsey Graham ve Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gelibolu'da Karne Dağıtım Töreni ile "1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni"ne katılacak.



(Çanakkale/10.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- 18 milyon öğrencinin karne heyecanı



Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı İlkokulunda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesi'ndeki adli görüşme odalarında incelemelerde bulunacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da düzenlenecek Fazıl Say'ın "Truva Sonatı Ankara Prömiyeri"ne katılacak.



(Ankara/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yerel yazarlarla istişare toplantısı yapacak, Gençlik Buluşması'na katılacak, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Ocak Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.



(Trabzon/14.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday tanıtım toplantısına katılacak.



(Balıkesir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, OSTİM OSB Yönetim Kurulu ile kahvaltıda bir araya gelecek.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne ve Ali'nin Enerji Serüveni-2 Dergisi Dağıtım Töreni'ne katılacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD Konya Genel Kurulu Gala Programı'na iştirak edecek.



(Konya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi kapsamında, Rusya, Kırgızistan, Arjantin ve Romanya tarım bakanlarıyla görüşecek, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kabulüne katılacak, Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.



(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 Yılı Oyun Yazılımı İhracat Rakamları'nı açıklayacak.



(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Keson Batırma Töreni'ne katılacak.



(Çanakkale/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacak, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu açıklanacak.



(Ankara/10.30/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- TOBB, geçen yılın aralık ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1?- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.



(Cotabota/Ankara)



2- İngiltere'nin AB ile vardığı "Birlikten çıkış" (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.



(Londra)



3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington)?



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, "FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme" suçundan yargılanmalarına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.



(İstanbul/11.00)



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(İstanbul/10.30)



Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



Darbe girişimi ile ilgili eski Bolu İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz'ın yargılandığı dava Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.



(Bolu/09.00)



Antalya Akdeniz Üniversitesi eski rektörü İsrafil Kurtcephe'nin FETÖ üyeliği suçundan yargılanmasına Antalya 2. Ağır Mahkemesinde devam edilecek.



(Antalya/09.00)



2- Terör örgütü DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.



(İstanbul/14.00)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek, spor kulübü temsilcileri ve sporcularla buluşacak, USAP etkinliği kapsamında gençlerle bir araya gelecek.



(Almanya) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında Akhisarspor ile Beşiktaş, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.



(Manisa/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında iki Türk takımı Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)



4- Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak.



(Adana/19.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- Bitki koruma ürünlerine sıkı takip



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:



"Mart ayı itibarıyla tüm bitki koruma ürünlerini Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi'ne alıyoruz. Sistemle bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı kontrol altına alınmış olacak ve kayıt dışı işlemlerin, tavsiye dışı kullanımların ve illegal satışların da önüne geçilecek"



"Hazırladığımız mobil uygulamayla da ruhsatlı tüm bitki koruma ürünleri, zararlı organizmalar, bitkiler ve aktif maddeler hakkında bilgilere ulaşılabilecek. Aynı zamanda bitki koruma ürünlerinin ruhsat durumları, hasat öncesi bekleme süresi, kullanım dozu gibi bilgilere erişilecek"



(Deniz Çiçek/Ankara)



2- Dink suikastı davası 12. yılında



Agos gazetesi genel yayın yönetmeniyken 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava, cinayetin 12. yılında da 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanık üzerinden devam ediyor



Özellikle 17/25 Aralık İstanbul merkezli kumpas soruşturmalarından sonra farklı bir boyutta seyreden, FETÖ irtibatlı kamu görevlileri ve soruşturmayı yürüten eski savcıların sanık olarak yer aldığı dava, yapısı, başkanları, hakimleri ve savcıları da değişen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor



Yeni iddianamelerle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de dahil edildiği davada, sanıkların çoğunun savunması alındı



Akyürek ve Yılmazer ile eski İstanbul emniyet görevlilerinin birbirlerini suçladığı, tartışmaların yaşandığı duruşmalarda, eski emniyet yetkilisi bazı sanıklar, cinayette FETÖ parmağı olduğuna işaret etti



Dink cinayetinin 10. yılına yakın bir tarihe denk gelen 16 Ocak 2017'de yapmaya başladığı savunması ile çapraz sorgusu 12 duruşmada biten Yılmazer, "Fetullah Gülen grubundan terör örgütü çıkmaz, FETÖ'yü ben kabul etmiyorum. Gülen grubu bugün de benim için terör örgütü değil. Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Ogün Samast'ı cinayete azmettirmiştir." şeklinde beyanlarda bulundu



(Murat Kaya/İstanbul)



3- Terörden arındırılan köylerine yeniden kavuştular



Van'da terör örgütü PKK'nın baskıları sonucu göç eden vatandaşlar, güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonların ardından terörden temizlenen köylerine yeniden kavuşmanın sevincini yaşıyor



Köylülerden Şahabettin Elmas:



"Artık çatışmalar yaşanmıyor. Buralara huzur geldi. İnşallah hep böyle devam eder"



Köy sakinlerinden Mehmet Şerif Aslan:



"Eskiden terör olaylarından dolayı dışarı fazla çıkamıyorduk ve tarlalarımızı ekemiyorduk ama birkaç yıldır güzel bir huzur oluştu. Allah devletimizden razı olsun"



Köylülerden Cüneyt Keskin:



"Köyümüze döndük, devletimiz de bize destek sağlıyor. Artık çatışmalı bir ortam da yok. Her şey çok güzel geçiyor. Allah devletimize zeval vermesin"



(Cemal Aşan/Van)



***



