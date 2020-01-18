GÜNDEM / 18 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak törenine iştirak edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışında konuşacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek sertifika törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda düzenlenecek "Kanal İstanbul Projesi ve Ardındaki Gerçekler" paneline iştirak edecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Bölge Toplantısına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile bir araya gelecek.

(Çanakkale/09.20/12.30/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ceylanpınar'da parti teşkilatı ile Belediyeyi ziyaret edecek, Mardin İl Başkanlığı ve Artuklu Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Şanlıurfa/10.30/11.30/Mardin/16.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek çalışanlarını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Kahire/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıklayacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 18. haftaya Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/14.00/İstanbul/17.00/Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 18. hafta Cesar Grup Ümraniyespor- Altay, Adanaspor-Akhisarspor, Altınordu- Hatayspor müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/14.00/Adana/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor, Samsun Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare, İzmit Belediyespor- Beşiktaş TRC İnşaat karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Mersin/Samsun/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Ziraat Bankası, Arhavi Voleybol- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor, Sorgun Belediyespor-Spor Toto, Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/Artvin/14.00/Tokat/15.30/Yozgat/16.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

5- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 3. hafta maçında Çekya temsilcisi Banik Most'u konuk edecek.

(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı)

6- Galatasaray Kulübünde üyelik berat töreni Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda final müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. hafta 3 maçla, Kadınlar Süper Lig'de ise 11. hafta tek maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

9- TFF 2. Lig'de 19. hafta 7, TFF 3. Lig'de 19. hafta 5 maçla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Mehmetçiğin "can dostları" zorlu eğitimden geçiyor

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında mayın ve bomba arama, keşif gibi önemli görevler üstlenen dedektör köpekler, Bursa'da zorlu eğitimlerden geçerek operasyonlarda görev alıyor

Henüz yavruyken eğitimine başlanan Mehmetçiğin can dostlarına, görevleri sırasında karşılaşacakları engeller, insanlar, motorlu araçlar ve mekanlara yönelik alıştırma ve itaat eğitimleri veriliyor

Eğitimleri boyunca gece gündüz beraber oldukları eğitici ve kullanıcı uzman erbaşlarla aralarında özel bir bağ kurulan köpeklerden eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapacakları birliklere uğurlanıyor

(Uğur Ulu/Bursa)

2- "Amil Bey" saçlarını "Kel Mahmut"u hatırlatması için kazıtmış

Bir dönem tekstil işiyle uğraşsa da çok sevdiği sahnelerden hiç kopmayan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 71 yaşındaki Tarık Papuççuoğlu, kariyerinde çok sayıda role hayat verdi

Hayat Bilgisi'nin, "Amil Bey"i Papuççuoğlu:

"Gani Müjde bana 'Bu dizide kel olacaksınız, 'Kel Mahmut Hoca'yı hatırlatan bir tip istiyoruz' dedi. Ben de 'Başı açık arkadaşlar var, onları oynatın' dedim. Ancak 'İlla sen olacaksın' dedi. Yüksek teknolojik kamera nedeniyle kullandığımız peruk anlaşılınca berbere gittim ve saçlarımı kazıttım"

"Saçı dökülmemiş bir adam olduğum için dört sezon süren projede hep saçlarımı kazımak zorunda kaldım. Çok güzel anılarla dolu başarılı bir diziydi,137 bölümde tamamlandı"

(Ali Ballı/Muğla)

3- Bakanlıktan iklim değişikliğiyle mücadele için 30 basit tavsiye

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladığı kitapçık ile vatandaşlara iklim değişikliğiyle mücadele için 30 maddelik tavsiyelerde bulundu

Buna göre, tasarruflu ampuller, A sınıfı enerjili beyaz eşya kullanımı, ısı yalıtımı, yemek pişirirken tencerenin kapağını kapatmak, klimanın soğukluk ayarını 2 derece daha yükseltmek, donmuş yerine taze gıda tüketmek, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlıyor

Motorlu taşıt sahiplerinin sadece yüzde 1'inin araç bakımlarını zamanında yaptırması halinde yılda 450 bin tondan fazla karbondioksit üretimi engellenebiliyor

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

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