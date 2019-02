Gündem / 18 Şubat 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı ve Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Burdur/13.00/Isparta/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.



(Ağrı/11.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, tarihi kültürel müze ve yapılarda inceleme yapacak, Sultan II. Bayezid Külliyesi Camisi açılışına katılacak, turizm sektör temsilcileriyle buluşacak, esnafla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.



(Amasya/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Bilim ve Sanat Merkezi, Tasarım Atölyesi, Şehir Müzesi açılışlarına katılacak, milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşacak, AK Parti Tokat İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda konuşacak.



(Tokat/09.45-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, Şehir Hastanesi'nde ambulans teslim törenine katılacak, sağlık çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek, Yunus Emre Hastanesine ziyarette bulunacak, tıp fakültesi öğrencileriyle buluşacak, Down sendromlu ve SMA hastası çocuklar ve aileleriyle akşam yemeğinde görüşecek.



(Eskişehir/10.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Roman vatandaşlarla buluşma ve lokma dağıtımı etkinliğine katılacak, amatör spor kulübü yöneticileriyle ve Buca Cemevi'nde Alevi kurum temsilcileriyle toplantı yapacak, Karşıyaka Teşkilatı ile akşam yemeği organizasyonunda bir araya gelecek.



(İzmir/14.45-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı ile AK Parti Babaeski İlçe Binası ve Seçim Bürosu açılış törenine katılacak, esnafla bir araya gelecek.



Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Tarım Orman Sektör Toplantısı ve Tapu Dağıtım Töreni'ne katılacak.



(Kırklareli/09.30-13.15/Edirne/14.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalanması dolayısıyla bakanlıkta düzenlenecek törene iştirak edecek.



(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Milyar dolarlık melek yatırımcılar İstanbul'da buluşuyor



Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu, Swissotel'de yapılıyor.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu foruma katılıyor.



(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Enerji Masası'na konuk olacak.



(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- TÜİK, ocak ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.



(Ankara)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak, bölgedeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelecek.



(Ağrı/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılanması, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(İstanbul/10.00)



3- Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



4- FETÖ davaları



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Su Altı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Su Altı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/11.00)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)



2- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta Eskişehirspor ile Denizlispor arasında Yeni Eskişehir Stadı'nda yapılacak karşılaşmayla tamamlanacak.



(Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)



3- Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları, Avrupa elemelerdeki son iki maç öncesi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.



(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



ÖZEL HABER



1- Borsada yatırımcı sayısı arttı, milyoner sayısı azaldı



Borsa İstanbul'da 2018'de milyoner yatırımcı sayısı azalırken, toplam gerçek yatırımcı sayısı 87 bin 194 kişi artarak 1 milyon 163 bin 276'ya ulaştı



Sayısal olarak toplamın ancak binde 5'ini oluşturan milyonerlerin, borsadaki gerçek yatırımcı toplam portföy büyüklüğünün yüzde 55'ine sahip olması dikkati çekti



Borsada 1 milyonun üzerinde yatırımcının bulunduğu 50 bin lira altı portföye sahip dilimin, toplam portföy büyüklüğü içindeki payı yüzde 10'u bile bulmuyor



Yatırımcı sayısının 2018'de oransal olarak en fazla arttığı şehirler Kilis, Hakkari ve Şanlıurfa olması dikkati çekerken, en az artış görülen iller Karabük, Uşak ve Kırklareli olarak belirlendi



Analistler, halka açık şirketlerin temettü alışkanlıklarının yeterli düzeyde bulunmadığını, bunun da uzun vadeli yatırım kültürünün gelişememesinde en büyük etken olduğunu belirtti



(Bekir Gürdamar/İstanbul)



2- Kayak pistlerinin ihtiyar delikanlısı



Henüz 7 yaşında kayak sporuyla tanışan 79 yaşındaki Mehmet Taflı, ilerlemiş yaşına rağmen kayak yapmayı sürdürüyor



Mehmet Taflı:



"Beni kayak yaparken görenler ilgi gösteriyorlar. Kimisi çok görüyor kimisi 'maşallah' diyor. Sporun yaşı olmaz. Spor yaptığım için zinde kalıyorum"



(Müzahim Zahid Tüzün/ Kayseri)



3- Tarihin sessiz tanıkları bu müzede sergileniyor



Bakırköy'deki Kamera Müzesi'nde 1896 yılından bugüne birçok tarihi olay ve anı ölümsüzleştiren binin üzerinde fotoğraf makinesi ve kamera sergileniyor



Fotoğraf makineleri ve kameraların tarihi gelişimine ışık tutan müzede, körüklü ve filmli makinelerin yanı sıra, çok sayıda aksesuar yer alıyor



Fotoğraf tutkunu iş adamı Hilmi Nakipoğlu:



"Bu makineleri ben almış olabilirim ama gelirseniz sizin, gelmezseniz benimdir. Buraya sahip çıkılması gerekiyor"



"Buraya servet verseler vermem. Çocuklarımın hangisini verebilirim, benim gibi kim bakabilir? Arabaya taş, ben bu yola baş koydum"



(Kaan Bozdoğan/İstanbul)



***



