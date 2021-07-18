GÜNDEM / 18 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sona erecek.

(Afyonkarahisar/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'si yapılacak.

(Northamptonshire/17.00)

3- FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challenger Turnuvası C Grubu maçları Konya'da sürecek. 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı, turnuvada beşinci ve son maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Konya/18.00) (Fotoğraflı)

4- 2021 Fransa Bisiklet Turu, 21. etapta Chatou- Paris (108,4 kilometre) arasındaki mücadeleyle tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Türkiye'de yeşil OSB'ler hayata geçirilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na göre, yeşil organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerine yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak, buna ilişkin mevzuat hazırlanacak

Ülkede yeşil üretimi destekleyecek teknolojiler geliştirilmesi için destek ve teşvik önerileri geliştirilecek

Arıtılmış atık suların yeniden kullanımına ilişkin belediyeler ve OSB'lerde farkındalık oluşturulacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Dizel motorlu otomobil satışları "tekliyor"

Haziran sonu itibarıyla Türkiye otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan dizel motorlu otomobillerin satışı yüzde 21 azalırken, bu otomobillerin toplam satışlardan aldığı pay da yüzde 42,6'dan 22,1'e geriledi

Bu dönemde, hibrit otomobil satışı 25 bin 119'a ulaşırken, oto gazlı otomobil satışları 14 bin 569 ve elektrikli otomobil satışı da 891 olarak kayıtlara geçti

(Abdülselam Durdak/İstanbul)

3- Karavan kiraları pandemiden sonra 5 yıldızlı otel fiyatlarını aratmıyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karavanda tatilin tercih edilmeye başlanması, kiralık karavanlara olan talebi arttırdı

Günlük 300 liradan başlayan karavan kiraları, sunulan hizmet ve kapasiteye göre 2 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor

Ehliyet şartı bulunması nedeniyle sadece şoförlü kiralama yapılabilen karavanda tatil için isteyenlerin günler öncesinden rezervasyon yaptırması gerekebiliyor

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ:

"Birkaç yıl öncesine kadar kiralama yapan 3-5 şirket vardı. Pandemi nedeniyle bu sayıda büyük bir artış oldu"

"Kendi karavanlarını kiralayan kişilerin tercih edilmesi her iki taraf için de riskli. Kiralayan kendi aracının kaskosuna güveniyor. Halbuki karavanların kiralamasında ayrı bir sigorta sistemi kullanılıyor"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul)

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