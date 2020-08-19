GÜNDEM / 19 Ağustos 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katılacak.

Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Fransa Büyükelçisi Herve Magro ve Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.30/17.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Video Konferans Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Belarus konusunda, video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanacak.

(Brüksel)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist belli olacak. Yarı final ikinci maçında Olympique Lyon ile Bayern Münih karşılaşacak.

(Lizbon/22.00)

ÖZEL HABER

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Çocuklarıma bina yaparken mezar yapmamam lazım"

"Çocuğuma ev satın alıyorken veya ev yapıyorken ilk dikkat etmem gereken evin manzarası olmamalı. Bina depreme dayanıklı mı değil mi buna bakmamız lazım"

"17 Ağustos'ta kendi Bakanlar Kurulu üyeleriyle bile irtibat sağlayamayan bir hükümetten ve depreme müdahale anlamında sahaya inemeyen bir hazırlıksız süreçten, bugün dünyanın en iyi sistemine sahip, sadece Türkiye'deki kendi vatandaşına bir şey olduğu zaman değil dünyanın neresinde olursa olsun anında harekete geçebilen ve oraya ulaşabilen bir Türkiye'den bahsediyoruz"

"Bu sistemi (Atlas) kullanmaya başladık. Herhangi bir binanın ne zaman yapıldığını, kim tarafından yapıldığını, depreme dayanıklılığına kadar işleyebileceğimiz boyutlarını göreceğiz ve oradan simülasyon yapıldığında ne kadar hasar olabileceğini önceden görebileceksiniz"

-"İnşallah biz afete dayanıklı bir Türkiye'yi de inşa edeceğiz ve bunu günbegün yapıyoruz"

(Orhan Onur Gemici-İsa Toprak/ Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- DEAŞ'ın en mutlu günü kana bulayan hain saldırısı hafızalardan silinmiyor

Gaziantep'te 4 yıl önce sokakta yapılan kına gecesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 32'si çocuk 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor

Masum insanları hedef alan saldırıda yeğenlerinden birini kaybeden İsmail Alpaslan:

"Terörün dini, imanı, ırkı hiçbir zaman için olmadı ve olamaz. Devletimiz şu an ciddi operasyonlar yapıyor bu halkı terörden kurtarmak için. Hepsinin kökünü kazıyor ve kazımaya devam edecek"

Saldırıda yaralanan Ali Osman Alpaslan:

"Ben mahallemde arkadaşlarımla oturuyordum. Benim suçum günahım yoktu. Ben bunlara kötü bir şey yapmadım. Durduk yere canımızı yaktılar"

(Mehmet Akif Parlak/Gaziantep)

3- Türkiye'nin sanayi ihracatı yılın en yüksek seviyesinde

Sanayi ihracatı, geçen ay 11 milyar 495 milyon 132 bin dolara çıkarak bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı

6 milyar 232 milyon 313 bin dolara kadar gerilediği nisan ayından bu yana yükseliş kaydeden sanayi ihracatında sektörlerde otomotiv endüstrisi, ülkelerde ise Almanya ve ABD öne çıktı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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