GÜNDEM / 19 Ağustos 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 19 Ağustos 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katılacak.

GÜNDEM / 19 Ağustos 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katılacak.

Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Fransa Büyükelçisi Herve Magro ve Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç'i ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.30/17.15/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Video Konferans Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Belarus konusunda, video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanacak.

(Brüksel)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist belli olacak. Yarı final ikinci maçında Olympique Lyon ile Bayern Münih karşılaşacak.

(Lizbon/22.00)

ÖZEL HABER

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Çocuklarıma bina yaparken mezar yapmamam lazım"

"Çocuğuma ev satın alıyorken veya ev yapıyorken ilk dikkat etmem gereken evin manzarası olmamalı. Bina depreme dayanıklı mı değil mi buna bakmamız lazım"

"17 Ağustos'ta kendi Bakanlar Kurulu üyeleriyle bile irtibat sağlayamayan bir hükümetten ve depreme müdahale anlamında sahaya inemeyen bir hazırlıksız süreçten, bugün dünyanın en iyi sistemine sahip, sadece Türkiye'deki kendi vatandaşına bir şey olduğu zaman değil dünyanın neresinde olursa olsun anında harekete geçebilen ve oraya ulaşabilen bir Türkiye'den bahsediyoruz"

"Bu sistemi (Atlas) kullanmaya başladık. Herhangi bir binanın ne zaman yapıldığını, kim tarafından yapıldığını, depreme dayanıklılığına kadar işleyebileceğimiz boyutlarını göreceğiz ve oradan simülasyon yapıldığında ne kadar hasar olabileceğini önceden görebileceksiniz"

-"İnşallah biz afete dayanıklı bir Türkiye'yi de inşa edeceğiz ve bunu günbegün yapıyoruz"

(Orhan Onur Gemici-İsa Toprak/ Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- DEAŞ'ın en mutlu günü kana bulayan hain saldırısı hafızalardan silinmiyor

Gaziantep'te 4 yıl önce sokakta yapılan kına gecesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 32'si çocuk 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor

Masum insanları hedef alan saldırıda yeğenlerinden birini kaybeden İsmail Alpaslan:

"Terörün dini, imanı, ırkı hiçbir zaman için olmadı ve olamaz. Devletimiz şu an ciddi operasyonlar yapıyor bu halkı terörden kurtarmak için. Hepsinin kökünü kazıyor ve kazımaya devam edecek"

Saldırıda yaralanan Ali Osman Alpaslan:

"Ben mahallemde arkadaşlarımla oturuyordum. Benim suçum günahım yoktu. Ben bunlara kötü bir şey yapmadım. Durduk yere canımızı yaktılar"

(Mehmet Akif Parlak/Gaziantep)

3- Türkiye'nin sanayi ihracatı yılın en yüksek seviyesinde

Sanayi ihracatı, geçen ay 11 milyar 495 milyon 132 bin dolara çıkarak bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı

6 milyar 232 milyon 313 bin dolara kadar gerilediği nisan ayından bu yana yükseliş kaydeden sanayi ihracatında sektörlerde otomotiv endüstrisi, ülkelerde ise Almanya ve ABD öne çıktı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Organize Sanayi Bölgesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 08:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 19 Ağustos 2020 - Son Dakika

Son Dakika

Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı AK Partili vekil, seçim bölgesi ziyaretinde sosyal mesafeyi unuttu MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi 'Nişan atma' tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ölü 5 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti Manisa'nın Salihli ilçesine meteor düştüğü iddia edildi Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı         
23:41
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi         
23:32
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti         
23:27
10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması 10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti         
22:54
Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek         
22:51
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi         
22:30
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı         
22:05
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı         
20:50
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü         
20:30
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı         
20:08
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor         
19:27
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı         
17:47
Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı         
17:01
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer         
16:20
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı         
15:56
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet         
15:49
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi         
14:48
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz         
14:35
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik         
12:49
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı         
11:38
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor         
11:31
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular         
10:06
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 09:20:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 19 Ağustos 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei