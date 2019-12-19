GÜNDEM / 19 Aralık 2019 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.

"Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek Erdoğan, daha sonra liderler toplantısına katılacak.

(Kuala Lumpur) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva ve Kırgız Jogorku Keneşi Başkanı Dastanbek Cumabekov ile ikili görüşmelerde bulunacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenecek "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı'nda yer alacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14, 15 ve 16. maddeleri ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valiliği ziyaret edecek, enerji koordinasyon toplantısı ile enerji konferansına iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı ve TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunacak, PETFORM 11. Arama ve Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Batman/13.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması" toplantısına iştirak edecek, Basmane'de "AK Nokta" ziyareti yapacak.

(İzmir/10.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- TÜİK, 2018 yılı mali aracı kuruluş ile maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Kongresi'nde Başkan Donald Trump hakkındaki azil sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin ev sahipliğinde, bölge ülkelerinden başbakanların katılımıyla "Orta Avrupa Girişimi Zirvesi" düzenlenecek.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e idam cezası veren özel mahkeme gerekçeli kararı açıklayacak.

(İslamabad)

5- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

6- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği 3. Uluslararası (ASSAM) İslam Birliği Kongresine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahibi şehir sözleşmesi imza törenine katılacak.

(Konya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarında Manisa FK-İstikbal Mobilya Kayserispor, Yukatel Denizlispor-Altınordu, Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon, Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor-Altay karşı karşıya gelecek.

(Manisa/13.00/Denizli/14.30/İstanbul/16.30/Bursa/18.30/Trabzon/20.45) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 8. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona ile deplasmanda karşılaşacak.

(Girona/22.15)

5- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Cucine Lube'yi ağırlayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Arkas Spor, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i ağırlayacak. Galatasaray HDI Sigorta ise Çekya ekibi Dukla Liberec ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Liberec/20.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sürüyor.

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Terör örgütü YPG/PKK'ya sonbahar darbesi

Güvenlik güçleri, yurt içi ve yurt dışında sonbaharda düzenlediği operasyonlarda 1320 teröristi etkisiz hale getirerek, kış üslenmesine hazırlanan terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe indirdi

Sonbaharda etkisiz hale getirilen teröristler arasında Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan Servet Aydın, So¨ylemez Yaşar ve Beraat Afşin de bulunuyor

Örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 865 zanlıdan 360'ı tutuklandı

(Yunus Okur/Erzurum)

2- Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor

Özel sektör yatırımlarının önünün açılması, bu yatırımlara yönelik hukuki güvencenin artırılması ve kamu düzenlemelerinin ilgili tarafların katkısı alınarak oluşturulması için mevzuat hazırlık çalışması başlatıldı

Yatırımcıların sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacak, kamu idareleri ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları karara bağlayacak "yatırım ombudsmanlığı" sistemi oluşturulacak

Yatırımcıya öngörülebilirlik sağlayan genel ilkeler belirlenerek idari işlemlerin buna uygunluğu sağlanacak

İlgili idareler, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat işlemleri için bünyelerinde yatırım koordinasyon birimleri kuracak

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- "Onbeşliler Korosu" Saraybosna konseri için destek bekliyor

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde vatanın selameti için cepheye gönüllü giderek, şehit düşen öğrenci ve öğretmenler anısına Türkiye'nin üç köklü okulu İstanbul Erkek, Kabataş Erkek ve Vefa Lisesi öğrencilerinin kurduğu "Onbeşliler Korosu", gelecek yıl nisan ayında Saraybosna'da verecekleri konser için maddi yardım istiyor

Sınavlarda gösterdikleri başarılarla, Türkiye'nin en seçkin öğrencileri olduklarını kanıtlayan gençler, cepheye gönüllü giderek şehit düşen öğrenci ve öğretmenlerin kahramanlıklarını türkülerle dile getiriyor

Liseli gençler, Çanakkale Cephesi'nde şehit olan Boşnaklar ve tüm askerler hatırasına, Çanakkale Zaferi'nin 105, Milli Mücadele'nin 101.ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında, Saraybosna'da anma konseri düzenlemek için provalarını sürdürüyor

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

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