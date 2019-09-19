GÜNDEM / 19 Eylül 2019

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Turizm İş Birliği Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de "Kastamonu Günleri" etkinliğinin açılışında bulunacak, Maltepe Belediyesinin Üreten Engelliler Merkezi ile Çocuk Bilim Merkezi ve kreşini ziyaret edecek.

(İstanbul/15.00/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Töreni ile yemek programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi ve gazi ve gazi aileleri ile yemek programına katılacak.

(Ankara/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

4- TÜİK, 2019 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi'nin açılışına katılacak.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KKTC'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Hafızlık Programı'na katılacak.

(Mersin/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) takip ediliyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

5- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları yapılacak.

C Grubu'nda Trabzonspor, İspanya'nın Getafe, J Grubu'nda Medipol Başakşehir, İtalya'nın Roma, K Grubu'nda ise Beşiktaş, Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Getafe/19.55/Roma/Bratislava/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

Şampiyonanın altıncı gününde kadınlar 62 ve 68 kilolar ile erkekler serbest stil 57 ve 65 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller yapılacak.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı)

3- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Bebek katili YPG/PKK'ya "yaz darbesi"

Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın yaz döneminde yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 396 terörist etkisiz hale getirildi

Bu teröristler arasında "kırmızı" kategoride aranan terörist Şerif Yakut, "turuncu" kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dinar ve 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül de bulunuyor

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı" ile İçişleri Bakanlığınca Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Van'da 17 Ağustos'ta başlatılan "Kıran Operasyonu" kararlılıkla devam ediyor

(Yunus Okur/Erzurum)

2- Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin geçen haftaki açıklamalarının ardından gözler bütçe fazlası veren ülkelerin kamu harcamalarına çevrildi

Draghi, sadece para politikası ile mevcut problemlerin çözümünün zor olduğunu, maliye politikasının da önemli bir araç olarak kullanılmaya başlanması gerektiğini söyledi

Avro Bölgesi'nde ticaret savaşlarıyla başlayan ekonomik bozulma, makro verilerde kendisini belli ederken, bu durum ECB'nin maliye politikası ısrarının da ana etkenlerinin başında geliyor

Analistler, başta Almanya olmak üzere Hollanda, İsveç, Avusturya ve Danimarka gibi bütçe fazlası veren Kuzey Avrupa ülkelerinin kamu harcamaları politikalarının gelecek döneme ilişkin büyüme performansı üzerinde etkili olacağını belirtti

(Murat Aslan/İstanbul)

3- İngiltere'nin anlaşmasız ayrılması halinde ihracat gücü zayıflayacak

Oxford Economics İngiltere Başekonomisti Martin Beck:

"Asıl problem AB'ye ihracat yapan şirketlerde yaşanacak. AB, anlaşmasız ayrılık halinde İngiltere'ye üçüncü ülke gibi davranılacağını daha önce belirtmişti"

"Kasım ya da aralık ayında yapılacağının düşündüğümüz erken genel seçimi kimin kazanacağının asıl mesele olduğunu düşünüyoruz. Muhafazakar Parti'nin kazanması halinde anlaşmasız ayrılık olasılığı artacaktır"

London Capital Group Kıdemli Piyasa Analisti İpek Özkardeşkaya

"Anlaşmasız ayrılık olasılığı 31 Ekim tarihinde çıkışın yasal olarak yasaklanmasıyla oldukça azaldı"

"Ama anlaşmasız ayrılık kısa vadede bir anlaşma göreceğimiz anlamına da gelmiyor. Başbakan Boris Johnson ve İngiltere Merkez Bankası'na göre anlaşmasız ayrılık uzayan bir Brexit sürecinden daha iyi"

(Gökhan Kurtaran/Londra)

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