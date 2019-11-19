GÜNDEM / 19 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti, CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/13.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenecek törene katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Solhan'da tekstil atölyesi açılış törenine iştirak edecek.

(Bingöl/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül törenine katılacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış toplantısı ve imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Grand İstanbul Levent'te yapılacak.

(İstanbul/ 10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da 12 Afrika ülkesi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Afrika Konferansı gerçekleştirilecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" alt temasıyla düzenlenen "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı" kapanış oturumuyla sona erecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bursa'dan milletvekilleri, Vali Yakup Canbolat ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinin başkanlarını makamında kabul edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki altıncı maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

(Andorra La Vella/20.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi ASVEL ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lyon/22.45)

4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 8. haftasında D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Polonya temsilcisi Polski Cukier ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Teksüt Bandırma, aynı ülkeden Anwil'i konuk edecek.

(Torun/22.00/Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında iki Türk takımı Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Türk Hava Yolları, Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

8- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 10. ve son hafta C, E, G, I gruplarında yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

9- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 6. hafta erteleme maçında Mardin Büyükşehir Başakspor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mardin/14.00)

ÖZEL HABER

1- Suriyelilerin terörden arındırılan bölgelere dönüşüne Kızılay desteği

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

"Suriye'deki yeni projemiz, devletimizin gönüllü Suriye'ye geri dönüş programına destek olmak. Biz de elimizden geldiği kadar Türkiye'de destek verdiğimiz mültecilerin kendi vatanlarına dönmesi için bundan sonraki süreçte devletimize destek olarak, bu süreci kolaylaştırıcı olacağız"

"Şu an geri dönüşler başladı. YPG/PKK terör örgütünün işgalinden sonra özellikle Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinden ülkemize kaçmak zorunda kalan insanlar, Türkiye'den tekrar o bölgelere dönüyorlar, tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra temizlenen Afrin'e döndükleri gibi"

"Bu bölgeye 2 milyon insan dönebilir. Altyapısı, arazisi, devletimizin iskan politikaları itibarıyla bu bölge 2 milyon insanı çok rahat kaldırır ancak dünyanın destek vermesine bağlı"

2-Yılın "çalıkuşu" öğretmenleri 24 Kasım'da Başkentte ağırlanacak

MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde eğitimde farklılıklar oluşturarak başarılı çalışmalara imza atan öğretmenleri ağırlayacak

Şehit öğretmen yakınları ile gazi ve engelli öğretmenler de Başkentte misafir edilecek

Eskişehir Odunpazarı'nda görev yapan, derslerinde farklı ve yenilikçi yöntemleri kullanarak öğrencilerine yabancı dil derslerini sevdiren Selda öğretmen ile öğrencileriyle sokak çocuklarına yönelik projeler yürüten Kahramanmaraş'ta görevli Fatma öğretmen de Bakanlığın konukları arasında yer alacak

(Selma Kasap/Ankara)

3- DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Suikast timinin başındaki isimlerden Şükrü Seymen

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında binbaşı rütbesinde olan Şükrü Seymen'in Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ekibi yerde komuta ettiği belirlendi

Seymen, yargılandığı davada 4 kez kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

(Levent Kişi/Antalya)

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