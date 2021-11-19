GÜNDEM / 19 Kasım 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine ve Kahramanmaraş Merkez Abdülhamit Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(TBMM/11.00/Kahramanmaraş/15.03 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Koni ve Libya Genelkurmay Başkanı Mohamed Ali Al Haddad'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Kapanış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı'nın Tecrübe Paylaşımı ve Ağ Oluşturma Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Savrun Barajı'nda incelemede bulunacak, Şenpiliç Tesisleri açılış törenine katılacak, ziyaretler gerçekleştirecek, tarım ve orman sektör temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Osmaniye/09.15-13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye- Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprüsü açılış törenine katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığının yanı sıra esnafı ziyaret edecek.

(Kars/10.30-13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TÜİK, eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TOBB, ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İl Müftülüğünde toplu açılış törenine katılacak, Ulu Cami'de cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(Bingöl/10.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın AS Monaco takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15/Kaunas/21.45) (Fotoğraflı)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Sarıyer Belediyespor- Türk Hava Yolları maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. tur rövanşında Ankara Yenimahalle, İsveç'in Kristianstad takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Kristianstad/21.00)

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