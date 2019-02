Gündem / 19 Şubat 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.



(İstanbul/18.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a devrediyor.



(TBMM/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.



(TBMM/13.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Siyasi partiler, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday gösterecekleri isimlerin listesini saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim edecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM'den...



Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.



(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)



Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.



(TBMM/11.00)



EKONOMİ



1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ve Orhan Kemal Bulvarı esnafını ziyaret edecek, AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılışını yapacak, Bakım Yurdu Caddesi esnafı ve Adana Sanayi Odası ile Adana Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya gelecek.



(Adana/10.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.



(Ankara/10.00)



3- TÜİK, 2018 yılı yapı izin istatistikleri ile 2010-2017 dönemi sürdürülebilir kalkınma göstergelerini duyuracak.



(Ankara/10.00)



4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.



(Ankara)



5- Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos'u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu, Swissotel The Bosphorus'ta devam ediyor.



(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL



1- FETÖ davaları



FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/11.00)



FETÖ'nün eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e "kumpas" kurduğu iddiasıyla 18 sanığın yargılanmasına, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, "kurgulanmış soruşturmalar" kapsamında polis, mahkeme başkanı ve gazetecileri dinledikleri, emniyetteki sunucuları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli 7'si firari 12'si tutuklu 44 polisin yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



2- Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



3- Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 5'i tutuklu 8'i firari 20 kişinin, "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporla Kal Güvende Kal" projesine katılacak, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek ve Gençlik Merkezi Protokolü imza törenine iştirak edecek, üniversitede öğrenci kulüpleriyle bir araya gelecek, Alsancak'tan Konak'a kadar bisiklet turuna katılacak.



(İzmir/10.00/11.30/12.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turun ilk maçlarına Olympique Lyon-Barcelona, Liverpool-Bayern Münih karşılaşmalarıyla devam edilecek.



(Lyon/Liverpool/23.00)



3- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı kulüp ile Dorak Tour arasında Vodafone Park'ta imzalanacak iş birliği anlaşmasıyla ilgili basın toplantısına katılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftası Jeopark Kula Belediyespor-Arkas Spor, Fenerbahçe-Ziraat Bankası müsabakalarıyla başlayacak.



(Ankara/17.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Karayolları, Mimar Sinan Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(Aydın/14.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- "Masalsı yolculuğun" gizli kahramanları



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çalışan TCDD görevlileri, demir yolu ulaşımının soğuklar sebebiyle oluşan buz kütlelerinden etkilenmemesi ve "masalsı yolculuğu" ile bilinen Doğu Ekspresi'nin de aralarında bulunduğu trenlerin gecikmeden istasyona varması için yoğun çaba gösteriyor



TCDD Yol Bakım Onarım Memuru Ömer Acar:



"Amacımız, tren seferlerinde aksama olmaması, dışarıda da kar yağdıkça kar küreme aracımızla temizleyip yolu sefere hazır hale getiriyoruz"



İşçilerden Yakup Aktaş:



"Trenin sorunsuz şekilde geçmesi için arkadaşlarımızla elimizden geleni yapıyoruz. Bu iş bizde bir sevda işi oldu, demir yolu demek aşk demek"



(Cüneyt Çelik-Hüseyin Demirci/Kars)



2- Çamlıca Camisi'nin açılmasına sayılı günler kaldı



Temeli 6 yıl önce atılan, toplam 60 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camisi, 15-20 gün içinde tamamlanacak



İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk:



"Sayın Cumhurbaşkanımıza projeyi bitirdiğimizi, teftişe hazır olduğumuzu beyan edeceğiz. Ardından kendilerinin belirleyeceği açılış takviminde de projeyi vatandaşların hizmetine almış olacağız"



"(Caminin adı) Şu anda Çamlıca Camisi diyoruz ama inşallah Cumhurbaşkanımız açılış merasiminde bizim bu merakımızı giderecek"



"Usta Sinan'dan öykündük ama kopya etmedik. Ustanın cami mimarisine getirmiş olduğu en önemli özelliklerden biri altın oranı kullanarak çok büyük bir cami yaptık. Şu an Türkiye'deki mevcut camilerin en büyüğü, bu proje. Kemerimiz Sinan kemeri, kubbemiz Sinan kubbesi, minaremiz Sinan'dan öykünülmüş mimari tekniklerle yapılmış bir çalışma"



(Çiğdem Alyanak/İstanbul)



3- Bilim insanlarından aort anevrizması ameliyatına "Türk" imzası



Türk bilim insanları, iki yapraklı kalp kapakçığı bulunan ve kalpten çıkan ana damarda balonlaşma olan hastaya, biyolojik kalp kapağı ve damarın takıldığı ilk uygulamaya imza attı



Dünyanın sayılı merkezlerinde yapılabilen kapalı kalp ameliyatıyla gercekleştirilen operasyonun detayları, bilimsel makale olarak hazırlanarak uluslarası bilimsel dergilerde yayımlanmak üzere yurt dışına gönderildi



AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu:



"İki yapraklı kalp kapakçığı ve buna bağlı aort damarının genişlemesinde, minimal invaziv yönetimiyle kaburga aralığından 3 santimetrelik kesiyle biyolojik kalp kapağı ve damar kullanılarak yapılan ameliyat dünyada bir ilk. Literatürde böyle bir örnek yok"



Ameliyatla sağlığına kavuşan 2 çocuk annesi 62 yaşındaki Seyhan Özer:



"Ölüm kaygısıyla yaşıyordum, şu an o kaygılarım bitti"



(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)



***



