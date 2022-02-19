Üye Girişi
GÜNDEM / 19 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 19 Şubat 2022

19.02.2022 08:57
GÜNDEM / 19 Şubat 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şahinbey Çocuk Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek, partisinin Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Kilis Valiliği ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şahinbey Çocuk Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek, partisinin Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Kilis Valiliği ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması programına iştirak edecek.

(Gaziantep/12.30/14.00/Kilis/16.45/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yürüyerek geçecek, basın açıklaması gerçekleştirecek.

(Çanakkale/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) ikinci gün toplantıları yapılacak.

(Münih) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na Çin'de Alp disiplini, bobsleigh, kayaklı koşu, curling, artistik buz pateni, serbest stil kayak, buz hokeyi ve sürat pateninde madalya mücadeleleriyle devam edilecek.

(Pekin) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Kayseripor-GZT Giresunspor ve Beşiktaş- Altay maçlarıyla sürecek.

(Malatya/13.30/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta başlayacak; Beypiliç Boluspor- Gençlerbirliği ve Tuzlaspor-Kocaelispor maçları yapılacak.

(Bolu/13.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 26. hafta maçları oynanacak.

5- TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta maçlarının tamamı yapılacak; 2. Grup'ta 26. hafta, 3. Grup'ta 23. hafta maçları başlayacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş Icrypex ile Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, 12. haftadan ertelenen maçta İtalya'nın Beretta Famila Schio takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası başlayacak; Antalya 07 Basketbol- Galatasaray, Nesibe Aydın-BOTAŞ, UMF Yapı İzmit Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol maçları yapılacak.

(Antalya/14.00/Ankara/15.30/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 20. haftasına 2 maçla devam edilecek.

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasına Yeşilyurt-Kuzeyboru mücadelesiyle, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasına Allpower Akü Cizre Belediyespor-Altekma, Tokat Belediye Plevne-Spor Toto, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş- Bingöl Solhanspor, Sorgun Belediyespor-Yeni Kızıltepespor ve Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla devam edilecek.

(Şırnak/13.00/Tokat/15.30/Afyonkarahisar/Yozgat/16.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
GÜNDEM / 19 Şubat 2022 GÜNDEM / 19 Şubat 2022 Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisi Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 28 Şubat önerisi GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2022

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 19 Şubat 2022 - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:55 Emeklilikte yaşa takılanlara müjde: Söz verildi! 2022'de sorun tamamen çözülüyor!
08:49 Dehşet gemisinde bir Türk kayıp! İtalyan bayraklı gemide yangın çıkmıştı, 14 kaybın arasında bir Türk de var
08:36 Sıla'nın acısını o da yaşıyor! Köpeği Balım, cinayetten sonra evin önünden ayrılmıyor!
08:27 Sıla'nın katilinin suç kaydında yok yok: Hırsızlık, darp, şantaj, tehdit! Halası anlattı: Bütün aileyi tehdit ediyordu
08:18 Genel başkan aşı karşıtı açıklamalar yaptı, Facebook Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfasını kapattı
08:06 Bugün hava nasıl olacak? 19 Şubat 2022 hava durumu
07:56 Sevgili kriterlerini açıklamıştı! Hülya Avşar, 12 yıl sonra ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi
07:53 Memlekete cenaze taşıyordu! Otobüs şarampole yuvarlandı, 2 kişi öldü 27 kişi yaralandı
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 09:07:37. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 19 Şubat 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement