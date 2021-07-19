GÜNDEM / 19 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap edecek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Lefkoşa/16.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye gidecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 14 Temmuz 2021 tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımlayacak.

(Ankara/14.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türk Telekom Stadı'nda düzenleyeceği basın toplantısında, görevdeki ilk 1 aylık dönemini değerlendirecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

(Nyon/13.00/14.00)

3- UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda, Trabzonspor'un ve 2. turdaki rakibini eleme durumunda Sivasspor'un rakiplerinin de belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

(Nyon/15.00)

4- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Tatlı tezgahlarında bayramın gözdesi "soğuk baklava" oldu

Kurban Bayramı dolayısıyla tatlıcılar hareketlenirken bu yıl tüketici tercihlerinde soğuk ve mor baklava öne çıkıyor

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım:

"Şu anda fıstıklı baklava, midye ve soğuk baklava birinci sırada geliyor. Klasik baklava her zamanki gibi liderliğini sürdürüyor"

"Fiyatlarda geçtiğimiz Kurban Bayramı'na kıyasla aşağı yukarı yüzde 20 artış oldu. Ucuz baklavadan başlarsak fiyatlar 30-40 TL'den başlıyor, baklavanın kalitesine göre 150 TL'ye kadar çıkıyor"

"Ucuz baklava yenmez diye bir şey iddia etmiyoruz. Ucuz baklava da yenilebilir, yeter ki sağlıklı koşullarda üretilsin, kaliteli ve düzgün malzemeyle üretim yapılsın"

(Eda Topcu/İstanbul)

2- Türkiye'nin ikinci bebek kutup pengueni ziyaretçilerin ve diğer penguenlerin ilgi odağı

İstanbul Akvaryum Küratörü Uğur Çağlar:

"Yavru penguen, 38 günlük kuluçka süresinin ardından 120 gram ağırlığında ve 15 santimetre boyunda dünyaya geldi. Yaklaşık 3 haftadır bizimle. Günden güne hızlıca büyüyor. Ebeveynleri tarafından hem besleniyor hem bakımı yapılıyor"

"Tüy değişiminden sonra yavru tamamen anne babadan bağımsız hale gelebiliyor. Ancak bir süre, ortalama 3-4 ay anne baba uzaktan da olsa yavruyu takip ediyor"

(Andaç Hongur Erpehlivan/İstanbul)

3- Avrupa şampiyonu milli güreşçiler Tokyo Olimpiyatlarına iddialı gidiyor

Süleyman Atlı: "Son Avrupa şampiyonu olarak olimpiyatlara gidiyorum. Olimpiyatlarda altın madalya alıp bunu taçlandırmak istiyorum"

Süleyman Karadeniz: "Olimpiyatta ben de varım demek istiyorum. En iyi şekilde güreşip madalya almayı hedefliyorum"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

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